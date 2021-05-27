Bergen rolünü Serenay Sarıkaya oynamayacak! İşte yerine geçecek isim

27 Mayıs 2021 Perşembe 11:05 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 11:05

2 sene önce Bergen'in hayatının film olacağının açıklanmasının ardından Bergen hayranları tarafından merakla beklenen süreç, gittikçe uzamıştı. Hem koronavirüs salgını hem de projeden kaynaklı sorunlar nedeniyle film bir türlü sete çıkamamıştı. Filmin başrolünü oynayacak olan Serenay Sarıkaya, filmdeki rolüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

SERENAY SARIKAYA, PROJEDEN AYRILACAK!

Bergen filminin bir hayli geç kalmasının yanı sıra projeyle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Bergen rolünü canlandırması planlanan Serenay Sarıkaya, çekim takviminin başka projelerine denk gelmesi nedeniyle çok severek hazırlandığı Bergen rolünü canlandırmayacağını açıkladı.

DEMET EVGAR'IN İSMİ GEÇİYOR

Merakla beklenen filmdeki değişikliğin tüm dengeleri değiştireceği yorumları yapılırken, Sarıkaya'nın yerine kimin geleceği de merakla bekleniyordu.

İddialara göre yapımcıların Demet Evgar'la görüştükleri ve Bergen rolü için en güçlü adayın Demet Evgar olduğu öne sürüldü. Evgar son olarak "Alev Alev" isimli dizide başrol olarak yer aldı.

SERENAY SARIKAYA'DAN BERGEN FİLMİ AÇIKLAMASI

Diğer yandan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından Bergen filminde neden rol almadığına ilişkin açıklamada bulundu. Sarıkaya, projenin değişen çekim takviminin kendisine uymadığını belirterek, severek hazırlandığı projeden ayrıldığını duyurdu.

Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"Sevgili arkadaşlar; yaklaşık iki buçuk seneyi aşkın zamandır heyecanla hazırlandığım ve hayata geçmesini beklediğim Bergen'in hayatını konu alan film, defalarca kez pandemi ve farklı sebepler yüzünden ertelenmek zorunda kalmıştı.

"SİZLERLE DE PAYLAŞMAK İSTEDİM"

Kısa bir süre önce tarafıma iletilmiş olan yeni çekim takvimi, önceden belirli olan iş takvimimle çakıştığı için Bergen filminde olamayacağımızı yapımcılarımızla paylaşmıştım, sizlerle de paylaşmak istedim. Tüm Bergen filmi ailesine bu yolculuklarında başarılar dilerim"