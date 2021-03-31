Bergüzar Korel'e sahte hesap şoku! Suç duyurusunda bulundu

31 Mart 2021 Çarşamba 14:31 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 14:31

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel son dönemde adına açılan sahte Twitter hesabı yüzünden tatsız zamanlar geçiriyor. Korel 'in avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu şikayet dilekçesinde, ünlü sanatçının tanınırlığı nedeniyle ismi ve fotoğraflarının bilgisi ve rızası dışında çeşitli dijital platformlarda kullanıldığı ifade edildi.

Kötü niyetli kişilerce açılan hesaplardan suç teşkil eden paylaşımlar yapıldığı belirtilerek Korel'in sadece Instagram hesabı olduğu ve başka herhangi bir sosyal medya hesabı olmadığının altı çizildi.

Korel'in 2020 yılı yaz aylarında kendisine gönderilen çeşitli mesajlarla Twitter'da ismi ve fotoğrafı kullanılarak açılmış bir profil ve bu profilden çeşitli paylaşımlar yapıldığını öğrendiği anlatıldı.

@BerguzarOficial kullanıcı ismiyle açılan ve Korel'in fotoğrafının profil resmi olduğu hesaptan kamuoyunu meşgul eden konularda paylaşım yapılması nedeniyle rahatsızlık duyan Bergüzar Korel'in söz konusu hesabı Twitter'a şikayet ettiği, ancak profilin kapatılmadığı vurgulandı.