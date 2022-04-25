Beta Berk Bayındır'ın şüpheli ölümü sosyal medyada yankılandı. "Beta" lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır yaşadığı rezidansın camından düşerek hayatını kaybetti. Peki Berk Bayındır kimdir? Beta Berk Bayındır neden öldü? İşte konu hakkında merak edilenler...

BETA BERK BAYINDIR NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü rapçi Beta Berk Bayındır, ikamet ettiği lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Peki Berk Bayındır kimdir? İşte ünlü rapçinin hayatı ve albümleri

BERK BAYINDIR KİMDİR?

Beta (Berk Bayındır) 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çok küçük yaşlarda müzik ve oyunculukla ilgilenmeye başladı. Müzik dünyasına 2004 senesinde A2Bt adlı albüm ile giriş yapan Berk Bayındır, 2. albümünü ise 2005 yılında Cümle Alem'den 250,'Çürük Yarınlar ismiyle müzik severlere sundu. 2006 senesinde Batuğ ile birlikte Antisistem isimli grubu kurdu, Manik Depresif isimli albümü hazırladı, aynı yıl gruba Deniz Gürzumar dahil oldu ve Sistem Yalakaları isimli albümü çıkardı. 2007'de Olympos Production bünyesine dahil olarak Hesap Mı? ve Deşifre isimli albümlere imzasını attı.

İnternet dünyasında ise 2006 yılında sevenleri ile buluşan Beta, 2008'de Pişti albümü ile asıl çıkışını gerçekleştirdi. Ardından Beton, Dokuz, Bu İşte Bir Terslik Var albümlerini müzik severlerle buluşturdu. Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi alan Beta Bayındır, Krem ve Paramparça dizilerinde rol almış, 2010 senesinde Fox Tv ekranlarında Osmantan Erkır TV programında yaratmış olduğu karakterler ile skeçler hazırlamıştı.

BETA BERK BAYINDIR'IN BUGÜNE KADAR ÇIKARDIĞI ALBÜM VE YILLARI

2016 – Best of Beta, 2014 – Kroşe, 2013 – Deli-Dahi, 2011 – Kulak, 2011 – Kulak Kabartma Tozu, 2010 – Bu işte Bir Terslik Var (Pit10 ile), 2009 – Dokuz, 2008 – Beton (Pit10 ile), 2008 – Pişti, 2008 – Deşifre, 2007 – Hesap mı?, 2006 – Sistem Yalakaları (Deniz Gürzumar ve Batuğ ile), 2006 – Manik Depresif (Batuğ ile), 2005 – Çürük yarınlar, 2005 – Cümle alem, 2004 – A2BT