Berna Laçin'e aşı tepkisi: Ne zaman gazeteci oldun?

05 Nisan 2021 Pazartesi 15:05 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 15:08

Tüm dünya koronavirüs salgınıyla boğuşurken, Türkiye'de de aşılama öncelikli gruplardan başlanarak hızlıca sürdürülüyor.

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla BionTech aşısı olduğunu duyurdu. Laçin'in aşı olması bazı takipçilerinin tepkisini çekti.

'Sana nasıl sıra geldi?' tepkileri üzerine açıklamada bulunmak zorunda kalan Laçin, "Arkadaşlar 212'liyim Basın çalışanı olarak kartı olanlara tanımlanmış aşı" cevabını verdi. Laçin ayrıca, "Bu arada 'ben aşımı bir başkasına devredebilir miyim?' diye sordum, olmuyor, bu da bilginize..." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Alişan da Twitter hesabından, "Ben test aşamasında gönüllü olduğumda, anneniz sormuştu ya 'Alişan nasıl aşı oldu? diye... Siz aşı olduğunuzda da anneniz sordu mu size, 'Kızım ne zaman gazeteci oldun?' diye Berna Hanım..." mesajını paylaştı.

Laçin'in en son 23 Ocak 2020'de Milliyet Gazetesi'nde köşe yazdığı biliniyor.