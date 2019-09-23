Bilgi’li konser
Kenan Doğulu önceki akşam İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü’nde mezunlara konser verdi.
Yaklaşık iki saat sahnede kalan Doğulu, konserine “Issız Ada” ile başladı. Bilgi’li mezunlar aileleriyle birlikte düzenlenen atölyelere, fakülte seminerlerine ve 20. Yıl Mezunları Ödül Töreni’ne katılarak renkli bir gün geçirdi. Etkinlikte Light in Babylon da sahne aldı.
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