Bilgi’li konser

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Doğulu, konserine “Issız Ada” ile başladı. Bilgi’li mezunlar aileleriyle birlikte düzenlenen atölyelere, fakülte seminerlerine ve 20. Yıl Mezunları Ödül Töreni’ne katılarak renkli bir gün geçirdi. Etkinlikte Light in Babylon da sahne aldı.