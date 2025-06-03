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Bilim şenliğinde Niloya rüzgarı esti... Miniklere neşe dolu sürpriz

Ankara'da düzenlenen 3. ÇEKOM Bilim ve Teknoloji Şenliği, renkli anlara sahne oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleşen etkinliğe katılan sevilen çizgi karakter Niloya, interaktif tiyatro gösterisiyle miniklere unutulmaz bir gün yaşattı. Niloya'nın şarkı ve dansları, çocukların yüzünde neşe dolu gülümsemelere dönüştü.

Haber Merkezi3 Haziran 2025 Salı 15:26 - Güncelleme:
Bilim şenliğinde Niloya rüzgarı esti... Miniklere neşe dolu sürpriz
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Ekranların sevilen çizgi film kahramanı Niloya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ankara Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ÇEKOM Bilim ve Teknoloji Şenliği'nde minik dostları ile bir araya geldi. Çizgi kahraman, hafızalara kazınan şarkıları ve eğlenceli sahne dansları eşliğinde gerçekleştirdiği interaktif tiyatro gösterisinde yansıttığı mutluluk dünyası ile minik kalpleri ısıttı.

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Ankara Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nde olan çocukların; bilim, teknoloji, yapay zekâ ve robotik kodlama alanlarında yaratıcı projelerini sergilendiği Bilim ve Teknoloji Şenliği bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlandı. Şenliğe katılan çocuklar hem öğrendiklerini sergileme fırsatı bulurken hem de birbirinden keyifli etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadılar. O unutulmaz anlardan birine de TRT Çocuk ekranlarında ve 6 milyonu aşkın YouTube kanalında sevenleriyle buluşan Türkiye'nin en sevilen ve en uzun soluklu yerli çizgi film kahramanı Niloya, imza attı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ankara Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen şenlik kapsamında interaktif tiyatro gösterisi gerçekleştiren çizgi kahraman, çocuklara neşe dolu dakikalar yaşattı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar Niloya'nın dillerden düşmeyen şarkılarını birlikte söyleme imkanını yakalarken, dansları ve alkışları ile eşlik ettiler. Bu keyifli buluşma, miniklerin kalplerine dokunarak onların yüzlerinde kocaman gülücükler açtırdı.

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