Billie Eilish göçmenler ve Filistin hakkında konuştu! Salonda alkış tufanı koptu

ABD müzik endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan ve ABD Kayıt Akademisi tarafından verilen Grammy Ödülleri'nin 68'incisi Los Angeles'taki kapalı spor salonunda düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu.

Komedyen Trevor Noah tarafından sunulan gecede, Justin Bieber, Lady Gaga, Bruno Mars ve Slash'in de aralarında bulunduğu dünyaca ünlü isimler sahne aldı.

Billie Eilish, 68. Grammy Ödülleri töreninde yaptığı konuşmayla gündeme geldi. Eilish, ödül almak için çıktığı kürsüyü ABD yönetiminin göçmen politikalarına yönelik tepkisini dile getirmek için kullandı. Justin Bieber, Hailey Bieber ve Bad Bunny gibi isimlerin de destek verdiği protestoya katılan Eilish, yakasına taktığı "ICE Dışarı" yazılı rozetle Trump yönetiminin göçmenlere yönelik uygulamalarına karşı duruş sergiledi. Sanatçı, konuşmasında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) biriminin düzenlediği baskınlara duyduğu öfkeyi açıkça ifade etti.

Billie Eilish, törende yaptığı açıklamalarla ABD'nin göçmen politikaları ve Filistin konusuna dikkat çekerek gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Eilish, konuşmasında "Çalınmış topraklarda kimse yasa dışı değildir. Şu an ne söylemek gerektiğini bilmek zor ama bu odada umut hissediyorum. Mücadele etmeye, sesimizi yükseltmeye ve protesto etmeye devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.