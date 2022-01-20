20 Ocak 2022 Perşembe 13:24 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 13:24

Billur Kalkavan kimdir? Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken eski oyuncu Billur Kalkavan hakkında araştırmalar hız kazandı. En son katıldığı programda aldatılmanın kadınların eksiklerinden kaynaklandığını söyleyen Kalkavan, hemcinslerinden tepki gördü. Peki Billur Kalkavan kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte o isim hakkında merak edilenler...

Billur Kalkavan, magazin gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Eyvah Babam, Ihlamurlar Altında gibi dizilerle hafızalara kazınan Billur Kalkavan, yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Billur Kalkavan kimdir, kaç yaşında?

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

Billur Kalkavan, 1962 tarihinde İstanbul'da doğdu Liseyi Amerika'da tamamladıktan sonra UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı.

Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar" adlı filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı.

1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 senesinde ise reklam projesinde yer aldı. 2011 yılında HTV kanalında 00:00-01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı.

2012'de ise TV8'de Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yarışmacı olarak yer aldı.

Billur Kalkavan, Padişah soyundan gelmektedir. Dedesi Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'dır.

60 yaşında olan Billur Kalkavan, uzun süredir kendisinden 21 yaş küçük olan Buğra Bahadırlı ile birlikte. Sık sık birlikte videolar çeken ve programlara katılan özel hayatlarına dair yaptıkları açıklamalarla gündeme geliyor.

BİLLUR KALKAVAN'IN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

Adı Karakter Yıl Tür

Ayrı Dünyalar Billur 1969 Sinema filmi

Sultan Aslı 1978

Aşık Oldum Afet 1992 TV dizisi

Mavi Sürgün 1993

Sonradan Görmeler 1994 TV dizisi

Gece Otostopçusu İlkay 1995 Sinema filmi

Tatlı Kaçıklar Emel 1996 TV dizisi

Şahin 1996

Böyle mi Olacaktı Nazan 1997 TV dizisi

Eyvah Babam Belkıs 1998 TV dizisi

Eyvah Kızım Büyüdü Filiz 2000 TV dizisi

Ölüm Peşimizde 2000 Sinema filmi

Azad Canan 2002 TV dizisi

Reyting Hamdi 2002 TV dizisi

Patron Kim? 2003 TV dizisi

Metro Palas Seda 2004 TV dizisi

Ihlamurlar Altında Handan Tekiner 2005-2006 TV dizisi

Bir Avuç Huzur 2008

Kraliçe Fabrika'da 2008

Mezuniyet Bahar 2008

Servet Avcısı Nejla 2008 TV dizisi

Acayip Hikayeler 2012 TV dizisi