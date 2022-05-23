Billur Kalkavan'ın hastalığı ne? sorusunun cevabı, Hamdi Alkan'ın hasta ziyaretinde bulunduğu Billur Kalkavan'la olan fotoğrafını paylaşmasıyla bvirlikte merak edildi. 59 yaşındaki sanatçı Billur Kalkavan'dan üzücü haber geldi. Ünlü oyuncu kansere yakalandı. Peki Billur Kalkavan ne kanseri? İşte ünlü isnin son hali...

BİLLUR KALKAVAN'IN HASTALIĞI NE?

Billur Kalkavan'dan üzücü haber geldi. Pek çok dizi ve filmde rol alan 59 yaşındaki oyuncu kansere yakalandı. Billur Kalkavan'ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan sosyal medya hesabından paylaştı.

Hamdi Alkan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Billur Kalkan ile bir fotoğrafını yayınlayarak, 'Canım dostum Billur Kalkavan'a acil şifalar diliyorum.' dedi.

BİLLUR KALKAVAN NE KANSERİ?

Billur Kalkavan'a akciğer kanseri teşhisi konuldu. Ünlü sanatçının saçlarını kazıttığı görüldü.

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Billur Kalkavan, 1962 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Billur Kalkavan Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunudur. Annesi Nuyan Kalkavan, babası armatör Nazım Kalkavan'dır.

Henüz 7 yaşındayken oyunculuğa adım atan Kalkavan, Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı.

Liseyi Amerika'da tamamladıktan sonra UCLA Üniversitesi'nden psikoloji dersleri aldı.

Sinemadaki ilk rolünde, 1969 tarihli "Ayrı Dünyalar adlı" filmde, Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğa hayat verdi.

1980'li yıllardan itibaren tiyatroya ağırlık verdi. 2011 senesinde ise reklam projesinde yer aldı. 2011 yılında HTV kanalında bir program yaptı

2012'de ise TV8'de Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yarışmacı olarak yer aldı.

Billur Kalkavan, uzun süredir kendisinden 21 yaş küçük olan Buğra Bahadırlı ile birlikte. Sık sık birlikte videolar çeken ve programlara katılan özel hayatlarına dair yaptıkları açıklamalarla gündeme geliyor.