Magazin

Bir Anadolu Şenliği'nin finali Bengü ile yapıldı! Hakkari'de büyük coşku

Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği “Bir Anadolu Şenliği” kapsamında Hakkari Eski Belediye Alanı'nda sahneye çıktı. Binlerce müzikseverin coşkuyla eşlik ettiği konserde, şarkıcı yeni çalışması Karma ile birlikte sevilen şarkılarını da seslendirdi.

Haber Merkezi26 Ağustos 2025 Salı 09:55 - Güncelleme:
Bir Anadolu Şenliği'nin finali Bengü ile yapıldı! Hakkari'de büyük coşku
Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirdiği "Bir Anadolu Şenliği" kapsamında Hakkari Eski Belediye Alanı'nda sahne aldı. Konsere akın eden Hakkarililer bütün gece şarkıcıya büyük bir coşkuyla eşlik etti.

Bir Anadolu Şenliği'nin ikinci günü Bengü'nün unutulmaz performansıyla sona erdi. Bengü, yeni şarkısı Karma'nın yanı sıra "Korkma Kalbim", "Saygımdan", ve "Unut Beni" gibi en sevilen eserlerini gece boyunca Hakkarililerle tek bir ağızdan söyledi. Alana sığmayan müzikseverler sokaklardan ve evlerinin balkonlarından konsere eşlik etti.

Bengü sahnede yaptığı konuşmada, "Ben hayatımda bu kadar gözleri kalbiyle birlikte gülen, bizi bu kadar güzel alkışlayan çok nadir dinleyici gördüm. Hakkari; yine gelmek istiyoruz. İnşallah da geleceğiz. Bu akşamda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu güzel şenlikte sizlerle birlikte şarkılarımı söylemek gurur vericiydi. Hakkari'de olmak çok güzeldi. Gözlerinizde parlayan ışık hiç sönmesin" dedi.

