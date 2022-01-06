Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekimleri durduruldu

Tv100 6 Ocak 2022 Perşembe 15:38 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 15:38

Geçtiğimiz günlerde çekimlerine korona virüsü arası verilen "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol ile dizide Çelikkol'un sağ koluna hayat veren Erkan Bektaş'ın korona test sonucu pozitif çıktı.



Tv100'de yer alan habere göre, İbrahim Çelikkol'ın İstanbul'da karantinada olduğu öğrenilirken, dizide Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek'in de bir süredir temaslı olarak karantinada olduğu belirtildi.

Yapımcı Timur Savcı'yla bir ödül törenine katılan yönetmen Murat Saraçoğlu'nun temaslı olarak karantinaya girmesiyle birlikte çekimlerine ara verilen dizinin çekimleri ikinci kez durdu.