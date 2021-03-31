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Magazin

Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık iddiası

ATV'nin izleyiciyi ekran karşısına kilitleyen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Fekeli'si Kerem Alışık'ın diziye veda edeceği iddia edildi.

31 Mart 2021 Çarşamba 15:38 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 15:38
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık'ın diziden ayrılacağı yönünde haberler gündeme geldi.

KEREM ALIŞIK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık gibi isimlerin bulunduğu dizinin 90. bölüm fragmanında Fekeli'nin hastaneye kaldırıldığı görüldü. Fekeli'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.

Ünlü oyuncu diziden ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

Kerem Alışık'ın TRT 1 ekranlarında yeni program için diziye veda ederken, Teşkilat dizisine gireceği de iddialar arasında yer alıyor.

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