Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık iddiası

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık'ın diziden ayrılacağı yönünde haberler gündeme geldi.
Başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık gibi isimlerin bulunduğu dizinin 90. bölüm fragmanında Fekeli'nin hastaneye kaldırıldığı görüldü. Fekeli'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu.
Ünlü oyuncu diziden ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.
Kerem Alışık'ın TRT 1 ekranlarında yeni program için diziye veda ederken, Teşkilat dizisine gireceği de iddialar arasında yer alıyor.