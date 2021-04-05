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Magazin

Bir Zamanlar Çukurova'nın çekimleri durduruldu

Bir Zamanlar Çukurova dizi setinde koronavirüs paniği yaşandı. Dizide 'Fikret' karakterini canlandıran Furkan Palalı koronavirüse yakalandı.

05 Nisan 2021 Pazartesi 11:07 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 11:12
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ATV ekranlarının en sevilen yapımlarından olan başrollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve Hande Soral'ın rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova setinde koronavirüs paniği yaşandı.

Son dönemde artan koronavirüs vakaları nedeniyle sette çalışan ünlü ünsüz birçok virüse yakalanırken kötü haber gelmeye devam ediyor. Bir kötü haber de Bir Zamanlar Çukurova'nın Fikret'i Furkan Palalı'dan geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncularından Furkan Palalı'nın korona test sonucu pozitif çıktı. Tims&B imzalı dizinin çekimleri durdu ve bütün ekibe yeniden test yapılıyor.

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