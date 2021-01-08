Hande Soral Atv ekranlarının soluksuz izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisine, katıldı. Hande Soral, dizide Ümit karakterine hayat veriyor. Başarılı oyuncu, diziye başrol oyuncularından biri olarak dahil oldu. Diziyi izleyenler, Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral kimdir? Hande Soral kaç yaşında ve nereli? sorularına yanıt arıyor. İlerleyen bölümlerde daha çok ön plana çıkacak olan Hande Soral hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.
HANDE SORAL KİMDİR?
Hande Soral, 2 şubat 1987 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Kendisi gibi oyunculuk yapan Bensu ve Bedirhan adlarında ikiz kardeşleri olan Soral, ilkokul ve ortaokulu Bursa'da bitirdi. Lise öğrenimini yine Bursa'da olan İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde tamamlayıp, Üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi ve Bilgi Üniversite'sinin Psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı.
14 Ekim 2017 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile hayatını birleştiren Hande Soral, 1.60 boyunda ve 54 kilo ağırlığında.
Hande Soral'ın hayatı 2008 yılında izleyici olarak katıldığı Komedi Dükkanı adlı programda değişti. Sahneye gönüllü oyuncu olarak çıkan Soral, bölümün sonunda programın yapımcısı tarafından aldığı oyunculuk teklifiyle sanat dünyasına giriş yaptı.
ROL ALDIĞI PROJELER
2008 - 2011 / Küçük Kadınlar
2010 / Gecekondu
2011 / Bir Günah Gibi
2012 - 2013 / Alev Alev
2013/ Fatih
2014 / Çalıkuşu
2014 / Yılanların Öcü
2014/ Birleşen Gönüller
2016 / Kalbim Yangın Yeri
2017 / Evlat Kokusu
2017 / Biz Size Döneriz
2017 / İsimsizler
2018 - 2019 / Diriliş Ertuğrul
2019 / Tahin Pekmez
2020 / Müstakbel Damat
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ÜMİT KİMDİR?
Bu hafta yayınlanan 79. bölümle izleyicinin karşısına çıkan Ümit, hem güzelliği hem de gizli tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekecek. Demir ile aralarında bir şeylerin gelişeceğinin sinyalini veren sahne izleyicinin dikkatinden kaçmadı.