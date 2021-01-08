08 Ocak 2021 Cuma 12:00 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 12:00

Hande Soral Atv ekranlarının soluksuz izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisine, katıldı. Hande Soral, dizide Ümit karakterine hayat veriyor. Başarılı oyuncu, diziye başrol oyuncularından biri olarak dahil oldu. Diziyi izleyenler, Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral kimdir? Hande Soral kaç yaşında ve nereli? sorularına yanıt arıyor. İlerleyen bölümlerde daha çok ön plana çıkacak olan Hande Soral hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

HANDE SORAL KİMDİR?

Hande Soral, 2 şubat 1987 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Kendisi gibi oyunculuk yapan Bensu ve Bedirhan adlarında ikiz kardeşleri olan Soral, ilkokul ve ortaokulu Bursa'da bitirdi. Lise öğrenimini yine Bursa'da olan İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde tamamlayıp, Üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi ve Bilgi Üniversite'sinin Psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı.

14 Ekim 2017 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile hayatını birleştiren Hande Soral, 1.60 boyunda ve 54 kilo ağırlığında.

Hande Soral'ın hayatı 2008 yılında izleyici olarak katıldığı Komedi Dükkanı adlı programda değişti. Sahneye gönüllü oyuncu olarak çıkan Soral, bölümün sonunda programın yapımcısı tarafından aldığı oyunculuk teklifiyle sanat dünyasına giriş yaptı.

ROL ALDIĞI PROJELER

2008 - 2011 / Küçük Kadınlar

2010 / Gecekondu

2011 / Bir Günah Gibi

2012 - 2013 / Alev Alev

2013/ Fatih

2014 / Çalıkuşu

2014 / Yılanların Öcü

2014/ Birleşen Gönüller

2016 / Kalbim Yangın Yeri

2017 / Evlat Kokusu

2017 / Biz Size Döneriz

2017 / İsimsizler

2018 - 2019 / Diriliş Ertuğrul

2019 / Tahin Pekmez

2020 / Müstakbel Damat

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ÜMİT KİMDİR?

Bu hafta yayınlanan 79. bölümle izleyicinin karşısına çıkan Ümit, hem güzelliği hem de gizli tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekecek. Demir ile aralarında bir şeylerin gelişeceğinin sinyalini veren sahne izleyicinin dikkatinden kaçmadı.