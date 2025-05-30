Bir Zamanlar İstanbul final yapıyor! Ali'nin kalbi kimi seçecek?

Başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un paylaştığı çağdaş bir Köroğlu hikâyesi olan "Bir Zamanlar İstanbul" 30 Mayıs Cuma (bu akşam) saat 20.00'de final bölümüyle ekranlara gelecek.

Bir Zamanlar İstanbul'un final bölümünde neler olacak?

Seher, Ali'nin Elif'le evleneceği haberini öğrendiğinde yıkılır ama daha büyük yıkımı kahramanı babası Çetin komiserin yaptıklarını öğrenmesiyle yaşar. Çetin, kızının gözlerindeki hayal kırıklığıyla görürken, Ali vicdanıyla yüzleşir. Acaba Elif'e verdiği söz mü, yoksa Seher'e duyduğu bitmeyen aşk mı kazanacak?

Seher, Ali'nin sadece babası değil Mert hakkında da haklı olduğunu öğrenir ve Mert'in faaliyetlerini deşifre edip Ali'ye kanıtları teslim eder. Tüm bu yaşananlarda Celal'in de payı olduğunu anlayan Nermin, onu ölüme terk eder. Celal ise Çiğdem'in hainliğini ortaya çıkarırken, Elif, Celal'in babasının katillerinden biri olduğunu öğrenir.

Gökçe, Metin'in İpek'e yazdığını sandığı mektubun gizemini çözmeye çalışırken aralarındaki gerginlik iyice tırmanır. Üstelik Metin, Gökçe'nin kendisini tavlamak için iddiaya girdiğini öğrenmesi gerginliği daha da artırır. Akıllarda tek bir soru vardır: Gökçe'nin hisleri gerçekten samimi miydi, yoksa her şey yalnızca bir oyundan mı ibaretti?

Elif, Ali'nin gözlerinde Seher'e olan aşkı fark edince sessizce geri çekilme kararı alır. Bu sırada Ali ve Seher, aralarındaki en büyük engellerin yavaş yavaş kalktığını hissederler ancak yaşanan onca şeyden sonra, hayat bu aşkın gerçekten yaşanmasına izin verecek mi?