Bir Zamanlar İstanbul'a sürpriz transfer!

Güçlü hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olan "Bir Zamanlar İstanbul" dizisi oyuncu kadrosuna yeni bir isim ekledi.

Nermin'in yeğeni olarak diziye dahil olacak Yusuf Kunt'un hayat vereceği Amerika'nın haber dünyasında sivrilmiş Mert Koral manipülasyon sanatı ve analitik zekâsıyla öne çıkacak.

Mert'in Mithat'la kurduğu gizemli bağ, gelişinin ardında daha derin hesaplar yattığını düşündürürken, Ali ve Seher arasında da gerginliklere sebebiyet verecek. Seher, onun habercilik yeteneklerine duyduğu hayranlıkla Mert'i yüceltirken; Ali için Mert fiziksel gücün değil, zekâ kıvraklığının sınandığı bir savaş alanı olacak. Kuralları sessizce çiğneyip kendi lehine yeniden yazan oyunbaz Mert dengeleri değiştirecek kişi olacak.