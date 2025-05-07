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Magazin

Bir Zamanlar İstanbul'a sürpriz transfer!

TRT 1'de yayınlanan Bir Zamanlar İstanbul dizisine yeni bir isim katıldı. Çağdaş bir Köroğlu hikâyesini anlatan diziye Yılmaz Kunt dahil oldu. Mert karakterini oynayacak olan Kunt, 9 Mayıs Cuma akşamı ekranlara gelecek 13. bölümde ilk kez izleyici karşısına çıkacak.

HABER MERKEZİ7 Mayıs 2025 Çarşamba 17:15 - Güncelleme:
Bir Zamanlar İstanbul'a sürpriz transfer!
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Güçlü hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olan "Bir Zamanlar İstanbul" dizisi oyuncu kadrosuna yeni bir isim ekledi.

Nermin'in yeğeni olarak diziye dahil olacak Yusuf Kunt'un hayat vereceği Amerika'nın haber dünyasında sivrilmiş Mert Koral manipülasyon sanatı ve analitik zekâsıyla öne çıkacak.

Mert'in Mithat'la kurduğu gizemli bağ, gelişinin ardında daha derin hesaplar yattığını düşündürürken, Ali ve Seher arasında da gerginliklere sebebiyet verecek. Seher, onun habercilik yeteneklerine duyduğu hayranlıkla Mert'i yüceltirken; Ali için Mert fiziksel gücün değil, zekâ kıvraklığının sınandığı bir savaş alanı olacak. Kuralları sessizce çiğneyip kendi lehine yeniden yazan oyunbaz Mert dengeleri değiştirecek kişi olacak.

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