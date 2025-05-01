Bir Zamanlar İstanbul'da Ali sözünde durabilecek mi?

TRT 1'de yayınlanan başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un paylaştığı çağdaş bir Köroğlu hikâyesi olan "Bir Zamanlar İstanbul" 2 Mayıs Nisan Cuma saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

Bir Zamanlar İstanbul'un yeni bölümünde neler olacak?

Bekir'in kaybı, Ali'yi büyük bir vicdan muhasebesine sürüklerken, Külhan'a karşı yanan intikam ateşini giderek büyütür.

Ali'nin intikam planını körüklemek isteyen Çetin'in sinsice kurduğu oyunlar sessizce işler ama gizli defteri olayların akışını değiştirir.

Kaçakçılık ve ihanet dolu sırlar bir bir ortaya dökülürken, Ali'nin yürüttüğü operasyonlar dengeleri alt üst eder. Ancak Külhan'ın yeni hamlesi, Ali ve Seher'in ailesinin üzerine karanlık bir gölge gibi çöker. Tüm bunlar yaşanırken Çetin, avcı olarak mı kalacak, yoksa kendi tuzağında av mı olacak?

Tuna Ailesi'nde Gökhan'ın yükselişi ve Çiğdem'in yaklaşımı, Fidan'ın şüphelerini derinleştirir. Ferhat'ın hikâyesi, Emin'in kalbinde yen biri kapı açarken, Özlem'in kendi duygularını sorgulamaya başlamasına neden olur. Dernekte ise dergi çalışmaları ummalı bir halde devam ederken Aygül ile Gökçe arasında çatışmalar kendini belli etmeye başlar ve Metin onların arasında kalır.

Ali ve Seher'in ailelerinin buluşması, Elif'e büyük bir üzüntü yaşatır. Ailesi olarak gördüğü insanlardan uzaklaşmaya başlar. Fidan ve Jale de bu birlikteliği istemediklerini kendilerine has yöntemlerle gösterir. Ali ile Seher birlikte olabilmek için sadece dışarıdaki düşmanlarla değil aileleriyle de mücadele etmek zorunda kalırlar.