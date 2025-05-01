İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2025 Perşembe / 4 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4547
  • EURO
    43,4937
  • ALTIN
    3964.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Bir Zamanlar İstanbul'da Ali sözünde durabilecek mi?
Magazin

Bir Zamanlar İstanbul'da Ali sözünde durabilecek mi?

Alina Boz'la Cihangir Ceyhan'ın başrolü oldukları Bir Zamanlar İstanbul dizisinde; Ali'nin sözünde durup duramayacağı sorusu yanıtını bulacak.

1 Mayıs 2025 Perşembe 17:54 - Güncelleme:
Bir Zamanlar İstanbul'da Ali sözünde durabilecek mi?
ABONE OL

TRT 1'de yayınlanan başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un paylaştığı çağdaş bir Köroğlu hikâyesi olan "Bir Zamanlar İstanbul" 2 Mayıs Nisan Cuma saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

Bir Zamanlar İstanbul'un yeni bölümünde neler olacak?

Bekir'in kaybı, Ali'yi büyük bir vicdan muhasebesine sürüklerken, Külhan'a karşı yanan intikam ateşini giderek büyütür.

Ali'nin intikam planını körüklemek isteyen Çetin'in sinsice kurduğu oyunlar sessizce işler ama gizli defteri olayların akışını değiştirir.

Kaçakçılık ve ihanet dolu sırlar bir bir ortaya dökülürken, Ali'nin yürüttüğü operasyonlar dengeleri alt üst eder. Ancak Külhan'ın yeni hamlesi, Ali ve Seher'in ailesinin üzerine karanlık bir gölge gibi çöker. Tüm bunlar yaşanırken Çetin, avcı olarak mı kalacak, yoksa kendi tuzağında av mı olacak?

Tuna Ailesi'nde Gökhan'ın yükselişi ve Çiğdem'in yaklaşımı, Fidan'ın şüphelerini derinleştirir. Ferhat'ın hikâyesi, Emin'in kalbinde yen biri kapı açarken, Özlem'in kendi duygularını sorgulamaya başlamasına neden olur. Dernekte ise dergi çalışmaları ummalı bir halde devam ederken Aygül ile Gökçe arasında çatışmalar kendini belli etmeye başlar ve Metin onların arasında kalır.

Ali ve Seher'in ailelerinin buluşması, Elif'e büyük bir üzüntü yaşatır. Ailesi olarak gördüğü insanlardan uzaklaşmaya başlar. Fidan ve Jale de bu birlikteliği istemediklerini kendilerine has yöntemlerle gösterir. Ali ile Seher birlikte olabilmek için sadece dışarıdaki düşmanlarla değil aileleriyle de mücadele etmek zorunda kalırlar.

  • bir zamanlar istanbul
  • bir zamanlar istanbul fragman
  • dizi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.