Bir Zamanlar İstanbul'da Ali'nin sözünü tutması zorlaşıyor

TRT 1'de yayınlanan başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un paylaştığı çağdaş bir Köroğlu hikâyesi olan "Bir Zamanlar İstanbul" 9 Mayıs Cuma saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

Bir Zamanlar İstanbul'un yeni bölümünde neler olacak?

Ali ve arkadaşlarının aldıkları Bekir'in intikamı Seher'in esrarengiz kayboluşuyla gölgelenir. Çetin'e gelen bir telefon bu kaybolmanın nedenini açığa çıkartırken, Ali ve Emin'i yeniden savaş meydanına çağırır. Ali sözünü tutup silahsız mı savaşacak yoksa bu durum Ali'nin silahlarını çekmesine mi neden olacak?

Nermin, yeğeni Mert Koral'ın Türkiye'ye ani dönüşüyle Ali'nin sözünü tutmaması için yaptığı sinsi planlarına yeni bir boyut kazandırır. Amerika'da haberciliğiyle medyayı sallayan Mert Türkiye siyasi güç odaklarına göz dikmişken, Jale ve Fidan ittifakının da Ali Seher aşkına gölge düşürme planlarının en keskin silahına dönüşür.

İttifakın planları bozabilmek için yumruklarına başvuramayacak Ali nasıl bir çözüm bulacak?

Üniversiteye asistan olarak gelen İpek derneğin gecesine Eşref Ziya'nın katılmasına vesile olur. Bu büyülü gece Bosna'dan gelen acı haberle hüzne boğulur. Ali hüznünün etkisiyle Seher'i kırsa da çift evlilik planlarından geri adım atmaz ancak yazarı bilinmeyen bir not Ali'nin kafasını karıştırır. Ali şüphelerinin peşinden mi gidecek yoksa adım attığı yolda devam mı edecek?