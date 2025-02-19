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Bir Zamanlar İstanbul'da Ali'yle Seher'i zor günler beklemektedir!

Alina Boz'la Cihangir Ceyhan'ın başrolü oldukları Bir Zamanlar İstanbul'un yeni bölümünde; Ali ile Seher'i arkadaşlıklarında zor günler bekliyor. İşte Bir Zamanlar İstanbul'un yeni bölümünde yaşanacaklar!

HABER MERKEZİ19 Şubat 2025 Çarşamba 12:38 - Güncelleme:
Bir Zamanlar İstanbul'da Ali'yle Seher'i zor günler beklemektedir!
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Başrolünde Alina Boz'la Cihangir Ceyhan'ın yer aldıkları Bir Zamanlar İstanbul dizisi, üçüncü bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Cuma akşamları TRT1'de ekrana gelen dizide; Ali ve Seher'i zor günler bekliyor.

Peki Bir Zamanlar İstanbul'un yeni bölümünde neler olacak?

KIZIMIN PEŞİNİ BIRAK

Ali'nin ısrarlı soruşturması sonucu bulduğu kanıtlarla köşeye sıkışan mafya, çareyi; Ali'ye kumpas düzenleyip derdest etmekte buluyor. Seher'in babası ise, Ali'yi kızından uzak durması için tehdit ediyor.

Ali'nin savaşı dolu dizgin ilerlerken, Seher ise ona karşı hislerini isimlendirmeye başlıyor. Babası ve Ali arasında kalmak üzere olan Seher'e bu yolda, kalbi önderlik edecek.

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