Bir Zamanlar İstanbul'da ayrı dünyadan iki gencin Köroğlu Destanı sürüyor

TRT 1'in yeni sezona damga vuran dizilerinden Bir Zamanlar İstanbul dizisi, bayram arasının ardından dokuzuncu bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde; Türkiye'nin hava savunma sistemlerinde bağımsız olmasını sabote etmeye çalışan çeteye karşı mücadele veren Ali, bir yandan da gönül cephesinde savaşıyor.

Peki Bir Zamanlar İstanbul'da neler oldu?

Ali'nin annesinden Seher'e nasihat

Bambaşka iki dünyadan gelen ama vatan ve adalet için birlikte savaşan Ali ve Seher'in ilişkisi Seher'in ailesi tarafından zaten istenmiyordu. Son bölümde ise Ali'nin annesi, Seher'e oğluyla iki ayrı dünyanın insanı olduğunu söyledi.

Ali'nin mektubu

Bölümün bir diğer yürek sızlatan kısmı ise Ali'nin Seher'e yazdığı mektup oldu. Bütün duygularını anlatan Ali, tüm dünyanın karşı olduğu aşklarına sahip çıkıyor. Ama vatan savaşını da bırakmadan.