Bir Zamanlar İstanbul'da finale doğru... Sevgi her sorunu çözer mi?

TRT 1'de yayınlanan başrollerini Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un paylaştığı çağdaş bir Köroğlu hikâyesi olan "Bir Zamanlar İstanbul" 23 Mayıs Cuma saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

Bir Zamanlar İstanbul'un yeni bölümünde neler olacak?

Ali, Çetin'in "Ali beni itti!" demesiyle suçlu ilan edilir ve doğrudan nezarete alınır. Burada Tahir'in uyguladığı şiddet, olayın ardında başka hesapların döndüğünü düşündürür. Çetin ise hastanede gözlerini açar açmaz, olayın seyrini değiştirecek bir karar alır: Ali'yi suçlayan ifadesini geri çeker. Peki ama neden? Gerçekten hatırladıkları mı değişmiştir, yoksa birileri Çetin'i susturmuş mudur?

Ferhat organ mafyasının elinden kurtarılmayı beklerken, Gökhan yuvasını kurtarmak için çabalar. Birçok şeyi eline yüzüne bulaştıran Gökhan, kot teslimatı gibi görünen şeyin, yasadışı bir operasyonun parçası olmasının gün yüzüne çıkmasının üstesinden gelebilecek midir? Celal ise Elif'e karşı hissettiklerini saklamaya çalışsa da, atölyeye yapılan operasyona sessiz kalabilecek midir?

Ali serbest kalır kalmaz Bekir'in ölümünün ardındaki gizemi çözmek için harekete geçer ama gerçeklere ulaşmak yetersiz deliller, korkudan susan tanıklarla hiç kolay değildir. Çetin ve Tahir, Ali'nin araştırmalarını yakından takip ederek onu susturma planları yapar. Ali'yi yeni tehlikeler bekler. Üstelik Seher ile arasında büyük bir uçurum oluşmuştur. Seher, Ali'nin babasına duyduğu şüphe nedeniyle hayal kırıklığı yaşar ve güveni yerle bir olur. Yüzük artık parmağında taşıyabileceği bir sembol değildir o nedenle Ali'ye geri verir ve bambaşka bir hayata adım atmak ister. Seher yurtdışındaki bir programa gitmeye karar verirken, Ali de hiç beklenmedik bir kişiye beklenmeyen bir teklifte bulunur. Yeni bir hayat ikisi için de her şeyi unutmanın tek yolu mudur? Yoksa şimdiye kadar her sorunu atlatmayı başaran çiftin birbirlerine duydukları sevgi bu sorunun üstesinden de gelebilecek midir?