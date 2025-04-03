Bir Zamanlar İstanbul'da heyecan dorukta! Yeni bölümde neler olacak?

TRT 1'de ekrana gelen ve çağdaş bir Köroğlu hikâyesini anlatan "Bir Zamanlar İstanbul" dizisi, 4 Nisan Cuma akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Bir Zamanlar İstanbul'un yeni bölümünde neler olacak?

Ali ve Seher, balıkçı barınağında ölümcül bir sessizliğin içinde beklerken, karanlığın içindeki gölgeler giderek onlara yaklaşır. Sadakati ve görevi arasına sıkışan Bekir, Ali ve Seher'e yardım edecek midir? Günlerdir haber alınamayan Ali hakkında sokaklarda fısıltılar yayılmaya başlar ama kurulan tuzağın farkında olan Ali, Seher ile birlikte Kenan'ın Yunanlılarla yaptığı anlaşmayı bozmak için kollarını sıvar. Düşmanlarının Ali'yi ortadan kaldırma planları başarısızlığı uğradıkça üzerindeki baskıyla köşeye sıkışan Kenan kurduğu oyunları kazanabilecek midir?

Tüm sıkıntılarının arasında Kenan, Nermin'in yönlendirmesiyle halkın gözünde itibar kazanmak adına Bosna için büyük bir yardım gecesi düzenlemeye karar verir ancak bu geceye katılan iki beklenmedik misafir Kenan'ın sıkıntılarını artırır.

Ali ve Seher'in elindeki ülkeyi sarsacak kadar büyük sırlar taşıyan kaset ve onu korumak için amansız mücadeleleri onları birbirine daha da yaklaştırırken, aynı zamanda aralarına büyük engeller de koyar. Karanlık güçler peşlerindeyken, bu tehlikelerin içinde filizlenen aşkları, onları hayatta tutan bir umut mu olacak, yoksa en büyük zaafları mı?