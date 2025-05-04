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Bir Zamanlar İstanbul'da neler oldu? 'Kimse istemese de ben Seher'i seviyorum'

Alina Boz ile Cihangir Ceyhan'ın başrolünde oldukları Bir Zamanlar İstanbul'un yeni bölümünde; Ali ile Seher'in mutluluğa erişme yolculuğuna engel olabilmek için, Fidan elinden geleni yaptı. İşte son bölümde yaşananlar!

4 Mayıs 2025 Pazar 15:56 - Güncelleme:
Bir Zamanlar İstanbul'da neler oldu? 'Kimse istemese de ben Seher'i seviyorum'
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TRT 1'in bu sezonun iddialı yapımlarından Bir Zamanlar İstanbul, 12. bölümüyle ekranlara geldi. Bekir'in ölümüyle sarsılan Ali, Külhan'ı bitirecek bir oyun tasarlarken bir yandan da gönül cephesinde savaştı.

Abla, kardeşini vermiyor

Seher'in anne ve babasının geleceği gün eve Ali'ye karşı duyguları olan Elif'i çağıran ve Seher'in ailesinin Ali'yi istemediğini sık sık belirten Fidan, Ali'yi vazgeçirmeye çalıştı. Son olarak Elif ve Ali'nin Seher olmasa evleneceğini söyleyen Fidan, zaten gergin olan geceyi gençlerin burnundan getirdi.

Külhan'a tarihi eser oyunu

Bekir'in intikamını almak için Külhan'a oyun kuran Ali, sabrının karşılığını aldı. Ali, şer ittifakının üyelerini birbirine düşürmeye devam ediyor.

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