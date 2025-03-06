Bir Zamanlar İstanbul'da taraflar belli oluyor!

Alina Boz ile Cihangir Ceyhan'ın başrollerini paylaştıkları Bir Zamanlar İstanbul, yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Kadrosunda Şebnem Dönmez, Hüseyin Avni Danyal ve Kaan Taşaner'in de yer aldıkları Bir Zamanlar İstanbul, 1990'lı yıllarda geçen bir hikayeyi ekrana taşıyor.

Peki Bir Zamanlar İstanbul'un yeni bölümünde neler olacak?

Ali, babasıyla ilgili bilmediği gerçeklerle yüzleşirken kendisini büyük bir savaşın ortasında bulur. Kenan ve Mithat yıllar sonra tekrar ortaya çıkan Tuğrul gibi güçlü bir figürle karşı karşıya kalırlar. Bu yeni dünya, Ali'ye ağır sorumluluklar yüklerken, kurulan düzene tehdit oluşturan Ali'nin ortadan kaldırılması için harekete geçilir. Ali sevdiklerini koruyabilecek mi, yoksa bu savaş onu geri dönüşü olmayan bir yola mı sürükleyecek?

Seher kendini babasıyla hiç beklemediği bir kavganın içinde bulur. Çetin hem ailesini kontrol altında tutmaya hem de güçlü isimlerle kurduğu dengeleri korumaya çalışırken, Seher'in isyanı işlerini zorlaştırır. Güvendiği insanların sandığı gibi olmadığını fark eden Seher doğru bildiği yoldan sapmadan ilerleyebilecek mi? Yoksa kendini beklenmedik bir tuzağın içinde mi bulacak?

Ali ve Seher, birbirlerine duydukları hisleri kelimelere dökemeden, kendilerini karmaşık bir mücadelenin içinde bulurlar. Ali, içine çekildiği bu yeni dünyada Seher'den uzak durması gerektiğini bilse de hissettiklerini bastırmakta zorlanır. Seher ise Ali'deki değişimi fark eder ve onun neden mesafeli davrandığını anlamaya çalışır. Ali'nin vazifesi Seher ve kendi hayatını nasıl değiştirecektir? İkilinin arasındaki duygular karanlıkta kalmaya mahkûm mudur?