Bir zamanların yerli Leonardo DiCaprio'suydu... Arda Kural'ın son hali görenleri şaşırttı!

Arda Kural'ın son hali, yaptığı bayram paylaşımın ardından çok konuşuldu. Ünlü oyuncu, uzun süredir psikolojik sorunlarla uğraşıyordu. Tedavi gördükten sonra eski sağlığına kavuşan Arda Kural'ın yeni hali, ilk üne kavuştuğu zamanlardaki görüntüsüne çok benzetildi. İşte değişimiyle herkesi şaşkına çeviren Arda Kural'ın son hali

Arda Kural, Kurban Bayramı için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Değişimiyle herkesi kendine hayran bırakan oyuncu, fazla kilolarından kurtularak gençlik imajına geri döndü.

Uzun bir süredir psikolojik sorunlarıyla gündeme gelen Arda Kural bu kez değişimi ile dikkat çekti. 2 ayda 14 kilo veren Arda Kural değişimiyle büyük beğeni kazandı.

İşte Arda Kural'ın son hali

Arda Kural'ın son hali kısa sürede Twitter'da TT listesine girdi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan başarılı oyuncu, Kurban Bayramı için yaptığı paylaşımda, değişimiyle kendine hayran bıraktı. Arda Kural'a gelen 'Benjamin Button' gibisin yorumu dikkat çekti.

ARDA KURAL KİMDİR?

1980 yılında Yalova'da doğan Arda Kural sinema ve dizi oyuncusudur.

Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde kimya okudu. 2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı. 1999'da kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol aldı. Kral TV'de VJ'lik yaptı.

İlk olarak 1999'da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçti ve bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanındı. İkinci çıkışı ise 2003'te Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle oldu. Son olarak, 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile geniş beğeni topladı.

Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanınan Arda Kural son olarak, 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile geniş beğeni topladı.

Son olarak oynadığı Kubilay filmindeki 21.990 dolar alacağını alamadığından maddi çöküntüye girerek psikoz belirtileri göstermeye başladığından 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmıştır. 21 Ocak 2013 tarihinde taburcu olmuş ve oyunculuğu bıraktığını söylemiş; ancak bu kararı hastayken verdiğinden dolayı tekrar yeni bir festival filmiyle döneceğini söyleyerek kararından vazgeçmiştir.