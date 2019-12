'Birinin yüzündeki tebessüm olabildiysek ne mutlu bize'

Ünlü sanatçı, Üsküdar Belediyesinin açtığı ve down sendromluların hizmet verdiği “Tebessüm Kahvesi”ni ziyaret etti. Down sendromlularla kucaklaşan ve fotoğraf çekilen sanatçı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve gençlerle birlikte kurdele kesti. Pekkan, “Tebessüm Kahvesi” hakkında bilgi aldığı down sendromlularla bir süre sohbet etti ve birlikte kendi şarkılarından parçalar da söyledi. Pekkan, projenin kendisini çok gururlandırdığına dikkati çekerek “Zaten bizim toplumumuz duyarlı, biliyorum ama yine de insanların bazen yetişemeyeceği, ulaşamayacağı durumlar olabiliyor. Kendi içimizdeki sorunlar bazen bir türlü bitmeyebiliyor. O yüzden duyarlı olsak da belki o anda yanlarında olamıyoruz ama özellikle bu sorumluluklar misyon olarak bize düşüyor. Biz de topluma bu mesajları vermek istiyoruz. Eğer bunu başarabiliyorsak ne kadar mutlu oluruz bilemezsiniz.” ifadelerini kullandı.