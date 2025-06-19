Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş türküleriyle anıldı

Etkinliğe Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve eşi Oya Adıgüzel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay, akademisyenler, öğrenciler ve Eskişehirliler katılım gösterdi.
Programda; Neşet Ertaş'ın dillere yer etmiş eserlerinden "Nolur Gelin", "Giye Giye Eskitmişsin Alları", "Ahirim Sensin", " Halime Kız", "Bağa Gel Bostana Gel", "Bahçe Duvarından Aştım", "Gine Haber Gelmiş Dostun Elinden", "Kesik Çayır", "Cahildim Dünyanın Rengine Kandım", "Kurusa Fidanın", "Doyulur mu?", "Yolcu" türkülerini seslendirildi.