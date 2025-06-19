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Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş türküleriyle anıldı

Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi, sanatçı Neşet Ertaş'ı anlamak ve anmak için özel bir geceye imza attı. 'Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Gecesi', Anadolu Üniversitesi Anadolu Park'ta gerçekleşti.

IHA19 Haziran 2025 Perşembe 12:10 - Güncelleme:
Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş türküleriyle anıldı
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Etkinliğe Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve eşi Oya Adıgüzel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay, akademisyenler, öğrenciler ve Eskişehirliler katılım gösterdi.

SANATÇININ ESERLERİ MÜZİK ZİYAFETİ YAŞATTI

Programda; Neşet Ertaş'ın dillere yer etmiş eserlerinden "Nolur Gelin", "Giye Giye Eskitmişsin Alları", "Ahirim Sensin", " Halime Kız", "Bağa Gel Bostana Gel", "Bahçe Duvarından Aştım", "Gine Haber Gelmiş Dostun Elinden", "Kesik Çayır", "Cahildim Dünyanın Rengine Kandım", "Kurusa Fidanın", "Doyulur mu?", "Yolcu" türkülerini seslendirildi.

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