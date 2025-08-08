Bozkırın Tezenesi türkülerle anılacak...

Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali kapsamında gerçekleşecek olan "Bir Anadolu Ozanı-Neşet Ertaş Özel Konseri", bu akşam saat 21.00'de canlı yayınla TRT Müzik ekranlarından müzikseverlerle buluşacak.

Kırşehir Cacabey Meydanı'nda gerçekleşecek konser programında; TRT sanatçılarından İsmail Altunsaray, Zeynep Cihan, Reyhan Ediş, M. Kemal Şimşek, Umut Sülünoğlu ve Uğur Önür sahne alacak. Halk ozanı Neşet Ertaş'ın unutulmaz eserleriyle anılacağı konser, bu akşam saat 21.00'de canlı yayınla TRT Müzik ekranlarında izleyicilerin beğenisine sunulacak.