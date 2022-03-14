14 Mart 2022 Pazartesi 12:17 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 12:17

Buket Dereoğlu, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı sekreter demet karakteriyle hafızalara kazınan isimler arasında yer alıyor. Oyunculuk hayatı boyunca birçok dizi ve filmde rol alan Buket Dereoğlu, yine Bizimkiler dizisinde kapıcı Cafer rolündeki Ercan Yazgan'ın üvey kızıdır. Peki Buket Dereoğlu kimdir? Bizimkiler dizisinin Sekreteri Buket Dereoğlu kaç yaşında? İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilenler

BUKET DEREOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Selin Buket Dereoğlu olan ünlü oyuncu 1970 yılında dünyaya geldi.

İstanbul doğumlu olan Dereoğlu'nun annesi ve babası küçük yaşta ayrıldı. Bu durumun ardından annesi İdil Yazgan, Ercan Yazgan ile evlendi.

52 yaşında olan Buket Dereoğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Annesinin tiyatrosu ile tiyatro deneyimi kazanan Buket Dereoğlu, Dormenler Tiyatrosu, Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatrosu, Ercan Yazgan- Bülent Kayabaş Tiyatrosu", TİM, "Tiyatro Portakal" gibi birçok projede oynadı.

Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Savaş Dinçel, Zihni Göktay, Meral Çetinkaya gibi usta isimlerle Bizimkiler dizisinde yer alarak oyunculuğunda büyük bir ilerleme kaydetti.

Buket Dereoğlu, 1994 yılında Volkan Severcan ile evlenmiştir. 1996 yılında ise boşanmıştır. Ardından 2004 yılında kendisi gibi oyuncu olan Özgür Özülgün ile evlendi. Bu evlilikten Can adında bir oğlu olmuştur.

BUKET DEREOĞLU'NUN BABASI ERCAN YAZGAN KİMDİR?

Ercan Yazgan'ın tam adı Necip Ercan Yazgan'dır. 1946 yılında Sinopta dünyaya gelen Ercan Yazgan, tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu ve yönetmenlik yapmıştır.

Ercan Yazgan, Tuncay Özinel Tiyatrosu, AST gibi topluluklarda çalışan sanatçı, Perihan Abla dizisiyle tanındı. 1963'te sinemada yer aldı. Bizimkiler dizisindeki "Kapıcı Cafer" ve Kaygısızlar dizisindeki "Memnun Kaygısız" tiplemesiyle başarılı bir karakter oyunculuğu sergiledi. Oyuncunun, ikinci evliliğini yaptığı eşinden, Buket Dereoğlu adlı üvey kızı vardır. Buket Dereoğlu ile birlikte Bizimkiler dizisinde rol almışlardır. 1991 yılındaki Büyük Madenci Yürüyüşü'ne Cihat Tamer ve Nedim Doğan ile beraber destek vermişti.

Buket Deroğlu dizi ve filmleri:

1990-2002 Bizimkiler - Sekreter Demet

1993 Cümbüş Sokak - Helga

1995 Çiçek Taksi - Elizabeth

1996 Ağustos Böceklerini Unutma

1996-1997 Oğlum Adam Olacak - Aktris-Öğretmen

1996 Tatlı Kaçıklar - Aysu

Cümbüşiye - Helga

2000 Yarı Şaka Yarı Ciddi

Yasemince 2000

2001 Tuzu Kurular

2003 Ömerçip - Kötü Teyze Jale

2004 Cennet Mahallesi (Saliha 1-13)

Dayı

En İyi Arkadaşım - Sıfırcı

2006-2008 Arka Sokaklar - Selin 1. Sezon

2006 Avrupa Yakası

2007 Gemilerde Talim Var

2007 Californication (Camilla Luddington Seslendirmesi

2008 Görgüsüzler - Saliha

Pulsar - Nermin Bilgiç

2009 Çılgın Kanal - Deniz

Papatyam - Yasemin

2011 Artı 18

Müziklerin Efendisi

Sudan Sebepler - Sedef

2012 Eve Düşen Yıldırım - Pınar

Süpertürk - Alev

2014 Diğer Yarım - Çengel Aysel

Oflu Hoca'nın Şifresi - Modaretör

Yasak - Nazım Bey'in Komşusu Münevver Hanım

2015 Eve Dönüş - Av. Nalan Sayar

Likya Taşların İzinde

Sen Benimsin - Nevin Deniz

2016 Oflu Hoca'nın Şifresi 2 - Modaretör

2017 Chef

2018 İkizler Memo-Can - Madam/Matnazel

Oflu Hoca Trakya'da - Modaretör

2019 Enes Batur Gerçek Kahraman - Alev Veyder

2020 Hekimoğlu - Cihan'ın Menajeri Nihal

Afili Aşk - Ceyda'nın Annesi Feriha

İncir Ağacı - Gönül