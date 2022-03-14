Buket Dereoğlu, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı sekreter demet karakteriyle hafızalara kazınan isimler arasında yer alıyor. Oyunculuk hayatı boyunca birçok dizi ve filmde rol alan Buket Dereoğlu, yine Bizimkiler dizisinde kapıcı Cafer rolündeki Ercan Yazgan'ın üvey kızıdır. Peki Buket Dereoğlu kimdir? Bizimkiler dizisinin Sekreteri Buket Dereoğlu kaç yaşında? İşte ünlü oyuncu hakkında merak edilenler
BUKET DEREOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Tam adı Selin Buket Dereoğlu olan ünlü oyuncu 1970 yılında dünyaya geldi.
İstanbul doğumlu olan Dereoğlu'nun annesi ve babası küçük yaşta ayrıldı. Bu durumun ardından annesi İdil Yazgan, Ercan Yazgan ile evlendi.
52 yaşında olan Buket Dereoğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.
Annesinin tiyatrosu ile tiyatro deneyimi kazanan Buket Dereoğlu, Dormenler Tiyatrosu, Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatrosu, Ercan Yazgan- Bülent Kayabaş Tiyatrosu", TİM, "Tiyatro Portakal" gibi birçok projede oynadı.
Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Savaş Dinçel, Zihni Göktay, Meral Çetinkaya gibi usta isimlerle Bizimkiler dizisinde yer alarak oyunculuğunda büyük bir ilerleme kaydetti.
Buket Dereoğlu, 1994 yılında Volkan Severcan ile evlenmiştir. 1996 yılında ise boşanmıştır. Ardından 2004 yılında kendisi gibi oyuncu olan Özgür Özülgün ile evlendi. Bu evlilikten Can adında bir oğlu olmuştur.
BUKET DEREOĞLU'NUN BABASI ERCAN YAZGAN KİMDİR?
Ercan Yazgan'ın tam adı Necip Ercan Yazgan'dır. 1946 yılında Sinopta dünyaya gelen Ercan Yazgan, tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu ve yönetmenlik yapmıştır.
Ercan Yazgan, Tuncay Özinel Tiyatrosu, AST gibi topluluklarda çalışan sanatçı, Perihan Abla dizisiyle tanındı. 1963'te sinemada yer aldı. Bizimkiler dizisindeki "Kapıcı Cafer" ve Kaygısızlar dizisindeki "Memnun Kaygısız" tiplemesiyle başarılı bir karakter oyunculuğu sergiledi. Oyuncunun, ikinci evliliğini yaptığı eşinden, Buket Dereoğlu adlı üvey kızı vardır. Buket Dereoğlu ile birlikte Bizimkiler dizisinde rol almışlardır. 1991 yılındaki Büyük Madenci Yürüyüşü'ne Cihat Tamer ve Nedim Doğan ile beraber destek vermişti.
Buket Deroğlu dizi ve filmleri:
1990-2002 Bizimkiler - Sekreter Demet
1993 Cümbüş Sokak - Helga
1995 Çiçek Taksi - Elizabeth
1996 Ağustos Böceklerini Unutma
1996-1997 Oğlum Adam Olacak - Aktris-Öğretmen
1996 Tatlı Kaçıklar - Aysu
Cümbüşiye - Helga
2000 Yarı Şaka Yarı Ciddi
Yasemince 2000
2001 Tuzu Kurular
2003 Ömerçip - Kötü Teyze Jale
2004 Cennet Mahallesi (Saliha 1-13)
Dayı
En İyi Arkadaşım - Sıfırcı
2006-2008 Arka Sokaklar - Selin 1. Sezon
2006 Avrupa Yakası
2007 Gemilerde Talim Var
2007 Californication (Camilla Luddington Seslendirmesi
2008 Görgüsüzler - Saliha
Pulsar - Nermin Bilgiç
2009 Çılgın Kanal - Deniz
Papatyam - Yasemin
2011 Artı 18
Müziklerin Efendisi
Sudan Sebepler - Sedef
2012 Eve Düşen Yıldırım - Pınar
Süpertürk - Alev
2014 Diğer Yarım - Çengel Aysel
Oflu Hoca'nın Şifresi - Modaretör
Yasak - Nazım Bey'in Komşusu Münevver Hanım
2015 Eve Dönüş - Av. Nalan Sayar
Likya Taşların İzinde
Sen Benimsin - Nevin Deniz
2016 Oflu Hoca'nın Şifresi 2 - Modaretör
2017 Chef
2018 İkizler Memo-Can - Madam/Matnazel
Oflu Hoca Trakya'da - Modaretör
2019 Enes Batur Gerçek Kahraman - Alev Veyder
2020 Hekimoğlu - Cihan'ın Menajeri Nihal
Afili Aşk - Ceyda'nın Annesi Feriha
İncir Ağacı - Gönül