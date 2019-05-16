“Buket Dereoğlu kimdir, kaç yaşında? Buket Dereoğlu nerelidir?” sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranmaya başlandı. Kanal D’nin 2. Sayfa programına konuk olan Buket Dereoğlu, ‘Tatlı Kaçıklar’ dizisiyle oyunculuk kariyerinde tanınmaya başlandı. Buket Dereoğlu iki kez evlenip boşandı. İlk eşi hepimizin yakından bildiği Volkan Severcan, ikinci evliliğini ise Özgür Özgülgün ile yapmış ve Can adında bir oğlu olmuştur.İlk adı Selin olan Buket Dereoğlu 1970 İstanbul doğumlu. Annesi İdil Hanım Buket Dereoğlu küçük yaştayken eşi ile boşanmış ve oyuncu Ercan Yazgan ile evlenmiş. Buket Dereoğlu'nun öz babası merhum Ercan Yazgan olarak bilinsede aslında üvey babası. Buket Dereoğlu, 1989 yılında başlayan 13 yıl devam eden "Bizimkiler" dizisinde Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Savaş Dinçel, Zihni Göktay, Meral Çetinkaya gibi birbirinden usta oyuncularla birlikte rol aldı. 90'lı yıllarda Bizimkiler'in yanı sıra, Cümbüş Sokak, Sarı Gacı, ve Tatlı Kaçıklar dizilerinin kadrosunda yer aldı. 2012 yılında ise "Eve Düşen Yıldırım" dizisinde rol aldı. İşte haberimizin detayları…

BUKET DEREOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDADIR?

Selin Buket Dereoğlu, 1970 İstanbul‘da doğmuştur. İzmir kökenlidir. Annesi İdil hanımdır. Anne babası o 3 yaşındayken ayrılmışlar. Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile anne tarafından akrabadır

Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Tiyatro oyunculuk Bölümünden mezun oldu.

Buket Dereoğlu, 8 Temmuz 2004 tarihinde oyuncu Özgür Özgülgün ile evlendi. Can (d.2005) adında bir oğlu vardır

BUKET DEREOĞLU OYUNCULUK KARİYERİ?

Oyunculuğa annesinin tiyatrosu olan “İdil Abla Çocuk Tiyatrosu”nda başladı. Daha sonra Dormenler Tiyatrosu, Gülriz Sururi– Engin Cezzar Tiyatrosu, Ercan Yazgan– Bülent Kayabaş Tiyatrosu”, TİM, “Tiyatro Portakal” gibi tiyatro gruplarında devam etti.

90’lı yıllarda Maret, Emlak Bankası, AEG ve Sümerbank reklamlarında oynadı.

1989 yılında başlayan 13 yıl devam eden “Bizimkiler” dizisinde Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Savaş Dinçel, Zihni Göktay, Meral Çetinkaya gibi oyuncularla oynamıştır.

1990 yılından sonra Türker İnanoğlu‘nun sahibi olduğu Ulusal Film şirketiyle çalışmaya başladı. Cümbüş Sokak dizisinde Sarı Gacı, Bizimkiler”de Sekreter Demet, 1996 yılında Tatlı Kaçıklar”da Aysu, 2012 yılında SüperTürk’de ise rolüyle çok sevildi.

Zekeriyaköy’de işlettiği bir restoran cafe-bar’ı vardı.

2012 yılında “Eve düşen yıldırım” dizisinde Gizem Karaca, Murat Han, Seda Akman, Mehmet Can Mincinozlu ve Ergün Uçucu ile birlikte oynadı.

Buket Dereoğlu, 11 Mart 1994 yılında oyuncu Volkan Severcan ile evlendi. 18 Mayıs 1996 tarihinde boşandı.

Buket Dereoğlu, 8 Temmuz 2004 tarihinde oyuncu Özgür Özgülgün ile evlendi. Can (d.2005) adında bir oğlu vardır. 09 kasım 2009 tarihinde boşandılar.