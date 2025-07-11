Burak Kut'un 'Dümenci' mutluluğu: Yaz harika başladı

Burak Kut, geçtiğimiz günlerde kızı Aden Kut ile birlikte alışveriş merkezinde kameralara yansıdı. Alışverişe çıkan baba-kızın neşeli halleri objektiflere yansıdı. Keyifli anlar geçiren ikili, alışveriş sırasında bol bol sohbet etti.

Son günlerde yeni şarkısı "Dümenci" ile adından söz ettiren Burak Kut, basın mensuplarının ilgisiyle karşılaştı.

Şarkının gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirten şarkıcı Kut, "Çok sevildi, çok güzel bir yaza başladık. Umarım böyle devam eder" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.