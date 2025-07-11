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Burak Kut'un 'Dümenci' mutluluğu: Yaz harika başladı

Kızı Aden ile alışveriş yaparken objektiflere yansıyan Burak Kut, hem babalık keyfini yaşadı hem de yeni şarkısı Dümenci'nin gördüğü ilgiden duyduğu mutluluğu paylaştı. Yaz sezonuna hızlı bir giriş yapan Burak Kut, sevilen parçasıyla müzikseverlerden tam not aldı.

Haber Merkezi11 Temmuz 2025 Cuma 15:48 - Güncelleme:
Burak Kut'un 'Dümenci' mutluluğu: Yaz harika başladı
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Burak Kut, geçtiğimiz günlerde kızı Aden Kut ile birlikte alışveriş merkezinde kameralara yansıdı. Alışverişe çıkan baba-kızın neşeli halleri objektiflere yansıdı. Keyifli anlar geçiren ikili, alışveriş sırasında bol bol sohbet etti.

Son günlerde yeni şarkısı "Dümenci" ile adından söz ettiren Burak Kut, basın mensuplarının ilgisiyle karşılaştı.

Şarkının gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirten şarkıcı Kut, "Çok sevildi, çok güzel bir yaza başladık. Umarım böyle devam eder" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

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