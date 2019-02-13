Burak Sergen kimdir, nişanlısı Nihan Ünsal kaç yaşında kim nereli?)
Burak Sergen kendisinden 25 yaş küçük biriyle nişanlanmasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Şu sıralar TRT1'da Halka dizisinde rol alan ve daha önce Çukur dizisinde Beyefendi rolünü canlandıran Burak Sergen sevgilisi Nihan Ünsal ile nişanlandı. Geçtiğimiz yıl nisan ayında ise 19 yıllık eşinden tek celsede boşanmıştı. Peki Burak Sergen kimdir? Nişanlısı Nihan Ünsal kim kaç yaşında nereli?
Burak Sergen kimdir, nişanlısı Nihan Ünsal kim kaç yaşında nereli soruların yanıtları araştırılyor. Usta oyuncu Burak Sergen (58), kendisinden yaklaşık 25 yaş küçük sevgilisiyle birlikte ilk kez görüntülendi. Kız arkadaşının elini bırakmayan Burak Sergen yanlarına gelen çiçekçi bir çocuktan gül almak istedi. Ancak bozuk parası çıkmadı. Arkadaşlarına dönüp "10 liranız var mı?" diye seslenmesi genç sevgilisini güldürdü. Burak Sergen 19 yıllık eşi Işıl Sergen'den geçen yıl boşanmıştı.
Birçok dizi ve filmde rol alan Burak Sergen devlet tiyatrolarında başladığı kariyerini halen sürdürmekte olup bir taraftan da TV dizileri ve Sinema filmlerinde rol almaktadır. TRT 1 ekranında yayınlanan Halka adlı dizide İlhan Tepeli karakterine hayat veren Burak Sergen, Nihan Ünsal ile nişanlandı.
Oyuncu Burak Sergen uzun zamandır aşk yaşadığı spiker Nihan Ünsal'la nişanlandı
“Halka” dizisinde rol alan Burak Sergen, geçen nisan ayında 19 yıllık eşinden tek celsede boşanmıştı. Kısa bir süre sonra yeni aşka yelken açan Sergen, Nihan Ünsal evlilik yolunda ilk adımı attı.
Aile yakınları ve dostlarının katıldığı bir törenle nişanlanan çiftin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı
BURAK SERGEN KİMDİR?
Burak Reis Sergen (d. 9 Şubat 1961, Ankara), oyuncu. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir.
Devlet tiyatrolarındaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da, yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.
Rol aldığı bazı oyunlar
Richard: Aşk Halleri - Elf Yapım- 2017
Ruki: Çingene Boksör - Deep Blue Ideas - 2015
Adolf: Pip Utton - Bo Sahne - 2013
Koca Sinan: Hakan Altıner/Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Tiyatro Kedi - 2011
Vahşi Batı (oyun): Sam Shepard - Tiyatro Baykuş - 2011
Neyzen (oyun): Tuncer Cücenoğlu - Tiyatrokare - 2001
Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru: Heinrich Böll - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
III. Richard (oyun): William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
Geyikler Ve Lanetler: Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999
Gılgameş: Zeynep Avcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996
Budala (oyun): Fyodor Dostoyevski/Simon Gray - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995
Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
Yılın Kadını : Peter Stone - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
Hayvan Çiftliği: George Orwell - Ankara Devlet Tiyatrosu
Aşk Mektupları: Albert Ramsdell Gurney - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991
Şeytan Çelmesi: Vaclav Havel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990
Begendiğiniz Gibi: William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989
İvona: Witold Gombrowicz - Ankara Devlet Tiyatrosu
Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun: Alan Ayckbourn - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987
Yıldırım Bayezid: Hidayet Sayın - Bursa Devlet Tiyatrosu - [986
Sessizliğin İçinden: Mark Medoff - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984
Rol aldığı bazı sinema filmleri
Sultanın Sırrı - 2010 - Derviş
Sultan Avrupa'da - 2009 - Sultan Abdülaziz
Mevlana Aşkı Dansı - 2008 - Şems-i Tebrizi
120 - 2007 - Sermet Bey/Musa Çavuş
Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu - 2006 - Uga
Banyo - 2005
Balans Ve Manevra - Kamyoncu Ali
Oda Beni Seviyor - 2002 - Necmettin
Hititler - 2002 - I.Şuppiluliuma
Fasulye - 1999 - Katil
Asansör - 1999 - Hastaneyi Basan Adam
Ağır Roman - 1997 - Arap Sado
İstanbul Kanatlarımın Altında - 1996 - IV. Murat
Rol aldığı televizyon filmleri
Halka - 2019-günümüz - İlhan Tepeli
Çukur - 2017/2018 - Baykal
Kara Sevda - 2015/2017 - Galip Kozcuoğlu
Deli Dumrul - 2007 - Deli Dumrul
Salur Kazan - 2007 - Salur Kazan
Salur Tutsak Düşünce - 2007 - Salur
Eğrek İle Seğrek - 2007 - Oba Beyi
Bamsı Beyrek - 2007 - Salur
Boğaçhan - 2007
Bamsı Beyrek Neden Öldürüldü - 2007
Uruz Tutsak Düşer - 2007 - Salur
Beybaba / Koltuk - 2003
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