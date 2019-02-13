Burak Sergen kimdir, nişanlısı Nihan Ünsal kaç yaşında kim nereli?)

Burak Sergen kimdir, nişanlısı Nihan Ünsal kim kaç yaşında nereli soruların yanıtları araştırılyor. Usta oyuncu Burak Sergen (58), kendisinden yaklaşık 25 yaş küçük sevgilisiyle birlikte ilk kez görüntülendi. Kız arkadaşının elini bırakmayan Burak Sergen yanlarına gelen çiçekçi bir çocuktan gül almak istedi. Ancak bozuk parası çıkmadı. Arkadaşlarına dönüp "10 liranız var mı?" diye seslenmesi genç sevgilisini güldürdü. Burak Sergen 19 yıllık eşi Işıl Sergen'den geçen yıl boşanmıştı.

Birçok dizi ve filmde rol alan Burak Sergen devlet tiyatrolarında başladığı kariyerini halen sürdürmekte olup bir taraftan da TV dizileri ve Sinema filmlerinde rol almaktadır. TRT 1 ekranında yayınlanan Halka adlı dizide İlhan Tepeli karakterine hayat veren Burak Sergen, Nihan Ünsal ile nişanlandı.

Oyuncu Burak Sergen uzun zamandır aşk yaşadığı spiker Nihan Ünsal'la nişanlandı

“Halka” dizisinde rol alan Burak Sergen, geçen nisan ayında 19 yıllık eşinden tek celsede boşanmıştı. Kısa bir süre sonra yeni aşka yelken açan Sergen, Nihan Ünsal evlilik yolunda ilk adımı attı.



Aile yakınları ve dostlarının katıldığı bir törenle nişanlanan çiftin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı

BURAK SERGEN KİMDİR?



Burak Reis Sergen (d. 9 Şubat 1961, Ankara), oyuncu. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir.



Devlet tiyatrolarındaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da, yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.



Rol aldığı bazı oyunlar



Richard: Aşk Halleri - Elf Yapım- 2017

Ruki: Çingene Boksör - Deep Blue Ideas - 2015

Adolf: Pip Utton - Bo Sahne - 2013

Koca Sinan: Hakan Altıner/Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Tiyatro Kedi - 2011

Vahşi Batı (oyun): Sam Shepard - Tiyatro Baykuş - 2011

Neyzen (oyun): Tuncer Cücenoğlu - Tiyatrokare - 2001

Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru: Heinrich Böll - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

III. Richard (oyun): William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

Geyikler Ve Lanetler: Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

Gılgameş: Zeynep Avcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

Budala (oyun): Fyodor Dostoyevski/Simon Gray - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Yılın Kadını : Peter Stone - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Hayvan Çiftliği: George Orwell - Ankara Devlet Tiyatrosu

Aşk Mektupları: Albert Ramsdell Gurney - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991

Şeytan Çelmesi: Vaclav Havel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990

Begendiğiniz Gibi: William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989

İvona: Witold Gombrowicz - Ankara Devlet Tiyatrosu

Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun: Alan Ayckbourn - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Yıldırım Bayezid: Hidayet Sayın - Bursa Devlet Tiyatrosu - [986

Sessizliğin İçinden: Mark Medoff - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984





Rol aldığı bazı sinema filmleri



Sultanın Sırrı - 2010 - Derviş

Sultan Avrupa'da - 2009 - Sultan Abdülaziz

Mevlana Aşkı Dansı - 2008 - Şems-i Tebrizi

120 - 2007 - Sermet Bey/Musa Çavuş

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu - 2006 - Uga

Banyo - 2005

Balans Ve Manevra - Kamyoncu Ali

Oda Beni Seviyor - 2002 - Necmettin

Hititler - 2002 - I.Şuppiluliuma

Fasulye - 1999 - Katil

Asansör - 1999 - Hastaneyi Basan Adam

Ağır Roman - 1997 - Arap Sado

İstanbul Kanatlarımın Altında - 1996 - IV. Murat



Rol aldığı televizyon filmleri



Halka - 2019-günümüz - İlhan Tepeli

Çukur - 2017/2018 - Baykal

Kara Sevda - 2015/2017 - Galip Kozcuoğlu

Deli Dumrul - 2007 - Deli Dumrul

Salur Kazan - 2007 - Salur Kazan

Salur Tutsak Düşünce - 2007 - Salur

Eğrek İle Seğrek - 2007 - Oba Beyi

Bamsı Beyrek - 2007 - Salur

Boğaçhan - 2007

Bamsı Beyrek Neden Öldürüldü - 2007

Uruz Tutsak Düşer - 2007 - Salur

Beybaba / Koltuk - 2003