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Burç Kümbetlioğlu: 'Artık er meydanına çıkacak duruma geldik!'

Efsanevi başpehlivan Hamza Bozbey'in hayatından esinlenen TRT Tabii projesi Harman Yeri'nin oyuncuları, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde sevenleriyle bir araya geldi. Burç Kümbetlioğlu, Berk Oktay, Gülsim Ali ve Melis Kızılaslan, yoğun ilgi gören buluşmada, dizinin özel posterlerini imzaladı.

HABER MERKEZİ7 Temmuz 2025 Pazartesi 16:06 - Güncelleme:
Burç Kümbetlioğlu: 'Artık er meydanına çıkacak duruma geldik!'
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Oyuncular, 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü'yü de ziyaret etti. Güreş meydanında olmasa da bilgisayarda dijital güreş oyunu oynayan Burç Kümbetlioğlu ve Berk Oktay, renkli görüntüler verdi.

"ER MEYDANINDA OLAN, ORADA KALIR"

Rolü için aldığı kiloları proje bitiminde vererek fit görünümüne kavuşan Burç Kümbetlioğlu, çekim sürecinde yaşadığı zorlukları şöyle anlattı:

"Yıllardır spor yapan biriyim ama böyle bir spor görmedim. Çok ağır bir disiplini var. Beslenme, uyku, her şey planlı olmalı. 3 yaşında başlayıp büyük bir ciddiyetle hazırlanıyorlar ve er meydanına çıkıyorlar. Biz kışın çektik, zeytinyağı sürdüğümüzde güneş varsa nefes alamıyorduk. Şu an bu sıcaklıkta nasıl güreşiyorlar bilmiyorum. Er meydanında olan şey orada kalır. Yorulduk ama çok güzel bir iş yaptık."

"Artık er meydanına çıkacak duruma geldik" diyen Burç Kümbetlioğlu, yaşadıkları dönüşümün altını esprili bir dille çizdi:

"Başpehlivanlardan duyduk, 'Çıksanız siz de meydanda iş yaparsınız' dediler. Bu lafı duymak bile tüm o zorlu antrenmanlara değdi."

"SPORUMUZU YAŞATABİLDİĞİMİZ İÇİN GURURLUYUZ"

Berk Oktay ise projeye duyduğu gururu şu sözlerle dile getirdi:

"Setiyle, hikayesiyle çok güçlü bir iş oldu. Sporumuzu yaşatabildiğimiz, kültürümüzü ekranlara taşıyabildiğimiz için çok mutluyuz. Bazı nesillerin bilmediği gelenekleri tanıtmak bizim için çok değerli."
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