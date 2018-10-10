Burcu Biricik kimdir kaç yaşında nereli Burcu Biricik dizileri nelerdir? Magazin dünyasının günde konuşulan ismi olan Burcu Biricik hayat hikayesini haberimizde derledik. Ünlü oyuncu Burcu Biricik Penti’nin yeni reklam yüzü oldu. Peki Burcu Biricik kaç yaşında hangi dizilerde rol aldı? İşte güzel ve başarılı Burcu Biricik hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. 4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğmuştur. Annesi ve babası o çok küçükken ayrıldı. Annesinin çalışması nedeni ile Burcu Biricik’i ve abisi anneannesi büyüttü. Henüz lisede oynarken katıldığı bir tiyatro festivalinde ödül aldı. Bunun üzerine oyunculukta kendini geliştirme kararı aldı. Burcu Biricik kariyeri nasıl? Üniversite eğitimini İzmir Ege Üniversitesi’nin Arkeoloji bölümünde tamamladı. Üniversite eğitimi devam ederken Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi aldı. Eğitimi sırasında Yaşlı Hanımın Ziyareti, Vazifemi Yaparım, İkinin Biri, Yedi Kocalı Hürmüz ve Gözlerimi Kapadım gibi birçok tiyatro oyununda oynadı.

Penti'nin Yeni Reklam Yüzü Burcu Biricik Oldu!

Her yıl çok konuşulan reklam filmlerine imza atan Penti, muhteşem bir partiyle bu sezonun sürpriz yüzünü açıkladı. Burcu Biricik, Penti'nin yeni reklam yüzü oldu.

BURCU BİRİCİK KİMDİR?

4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğmuştur. Annesi ve babası o çok küçükken ayrıldı. Annesinin çalışması nedeni ile Burcu Biricik’i ve abisi anneannesi büyüttü. Henüz lisede oynarken katıldığı bir tiyatro festivalinde ödül aldı. Bunun üzerine oyunculukta kendini geliştirme kararı aldı.

KARİYERİ

Üniversite eğitimini İzmir Ege Üniversitesi’nin Arkeoloji bölümünde tamamladı. Üniversite eğitimi devam ederken Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi aldı. Eğitimi sırasında Yaşlı Hanımın Ziyareti, Vazifemi Yaparım, İkinin Biri, Yedi Kocalı Hürmüz ve Gözlerimi Kapadım gibi birçok tiyatro oyununda oynadı.

2006 yılında henüz 17 yaşındayken güzellik yarışmasında 'Akdeniz Kraliçesi' seçildi. İlk televizyon rolünü ise 2007 yılında Show TV’de yayınlanan 'Maçolar' adlı dizide yan rol oynayarak adımını attı. 2011 yılında Kanal D’de yayınlanan 'Artiz Mektebi' adlı yarışmaya katılarak Alican Aytekin ile birlikte birinciliği paylaştı.

DİZİ VE REKLAMLARDA OYNADI

Aynı yıl Zen Profilo adlı markanın reklamında oynadı. Yine 2011 yılında Star TV’de yayınlanan 'Muhteşem Yüzyıl' adlı dizede rol aldı. 2012 yılında Usta Kemal ve Düşman Kardeşler adlı dizilerde rol aldı.

Yine aynı yıl Biskrem reklamında oynadı. 2013 yılında ise asıl parladığı dizi olan 'Beni Böyle Sev' adlı dizide rol aldı. TRT 1’de yayınlanan bu dizide Seda karakterine can verdi. Yine aynı yıl n11.com, Molped ve Tudors gibi pek çok reklamda oynadı.

KÖTÜ KADIN TİPLEMESİNE FARKLI BİR BOYUT GETİRDİ

2014 yılında Kanal D’de yayınlanan 'Şeref Meselesi' adlı dizide Kübra karakterine can verdi. Bu dizide başrol oynamadı, fakat baş rol oyuncuları kadar sevilip benimsendi. 2016 yılında ise başrol oyunculuğunu yine Kanal D’de yayınlanan 'Hayat Şarkısı' adlı dizide rol aldı.

Halen devam eden dizi izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. 27 yaşındaki güzel oyuncu, Hülya karakteri ile kafamızda çizdiğimiz kötü kadın tiplemesini tamamen farklı bir boyut getirdi.