Burcu Özberk: Ülkemin her yeri cennet

Oyuncu Burcu Özberk, geçtiğimiz gün alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Öğlen saatlerinde küçük dostu ile birlikte geldiği AVM'de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan Burcu Özberk, alışveriş sırasında karşılaştığı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp köpeği ile birlikte poz verdi.

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Burcu Özberk, "Dijital platforma 8 bölümlük bir dizi çektik, şimdi ise dinleniyorum tatil yapacağım, ülkemde tatil yapmak gibisi yok her yeri cennet" açıklamasında bulundu.

Burcu Özberk, muhabirlere iyi çalışmalar diledikten sonra alışverişine kaldığı yerden devam etti.