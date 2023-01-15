Bursa Bülbülü filmi, dizi platformu Disney Plus'ta yayına girdi. Film, ilk günden yüksek oranda izleyici oranına ulaştı. Senaristliği Ata Demirer'e ait olan filmde en büyük hayali bir kaset çıkarmak olan Cengiz'in hikayesi anlatılıyor. Filmi izleyenler, " Arzu'nun sesi kimin? Bursa Bülbülü'nde Özge Özacar'ın kendi sesi mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Bursa Bülbülü'nün Arzu'su Özge Özacar hakkında merak edilenler

BURSA BÜLBÜLÜ'NDE ÖZGE ÖZACAR'IN KENDİ SESİ Mİ?



Ata Demirer'in yazıp oynadığı Bursa Bülbülü filminde Özge Özacar'ın canlandırdığı Arzu'nun sesi izleyici tarafından çok beğenildi.

Ata Demirer ile düet yapan Özge Özacar'ın şarkılarda kendi sesini kullanmadığı öğrenildi.

BURSA BÜLBÜLÜ ARZU'NUN SESİ KİMİN?



Filmde Özge Özacar'ın sesini kullandığı kişininse kim olduğu bilinmiyor. Sesi, şarkıcı Karder'in tonuna benzetilen kadın, piyasada yer alan bir sanatçıya ait değil.

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?

Özge Özacar 22 Nisan 1995'te İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Özacar, Zeynep Günay Tan, Merve Taşkan, Harika Uygur gibi isimlerden oyunculuk eğitimleri aldı. Sevgili Geçmiş dizisinde canlandırdığı Azra karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Özge Özacar, 1,64 metre boyunda, 54 kilo ve Akrep burcudur.

ÖZGE ÖZACAR'IN OYNADIĞI DİZİLER

2019 – Sevgili Geçmiş (TV Dizisi)

2019 – Hababam Sınıfı Yeniden (Sinema Filmi)

2017 – Lise Devriyesi (TV Dizisi)

2016 – Oyunbozan (TV Dizisi)

2015 – Küçük Tatlı Yalancılar (TV Dizisi)

2023 - Bursa Bülbülü (Sinema Filmi)

BURSA BÜLBÜLÜ KONUSU NE?

Senaristliği Ata Demirer'e ait olan Bursa Bülbülü filminde en büyük hayali bir kaset çıkarmak olan Cengiz'in hikayesi anlatılır. Cengiz, Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Taşkın'la tanışan Cengiz'in hayatı bir anda değişir.

Cengiz, iyi bir çıkış yapmak için dönemin ünlü bestekarı Şerafettin'in bestesini kullanmanın iyi bir fikir olduğunu düşünür. Cengiz bu amaç doğrultusunda ağabeyinden borç alır. Elbette bu süreç herkesin düşündüğü kadar kolay değildir. Kaset çıkarma süresince Cengiz'i, Taşkın'ı ve Taşkın'ın kardeşi Arzu'yu birbirinden şanssız olaylar bekler.

BURSA BÜLBÜLÜ OYUNCULARI KİMLER?

Cem Gelinoğlu

Özge Özacar

Tarık Papuçcuoğlu

Melek Baykal

Erkan Can

Celil Nalçakan

Berkay Tulumbacı

Seda Türkmen

Bedir Bedir

Toygan Avanoğlu