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Bursa konserinde talihsiz an: Bayhan yere düştü

Şarkıcı Bayhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi. Sahnede dengesini kaybedip düşen Bayhan, alanda bulunanlara panik yaşattı. Ayağa kalkan Bayhan, konserine kaldığı yerden devam etti.

IHA5 Temmuz 2025 Cumartesi 17:35 - Güncelleme:
Bursa konserinde talihsiz an: Bayhan yere düştü
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bursa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan ünlü şarkıcı Bayhan, konser sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Şarkı söylediği esnada dengesini kaybeden Bayhan, sahnede yere düştü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Konser, Nilüfer ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde kurulan açık hava sahnesinde gerçekleşti. Ünlü şarkıcı Bayhan'ın şarkı söylerken sahnede bir hoparlöre ya da kabloya takılması sonucu dengesini kaybedip düştüğü anlar kameraya yansıdı. Kısa süreli panik yaşayan seyirciler, sanatçının yeniden ayağa kalkmasıyla rahatladı. Bayhan, yaşadığı kazaya rağmen konserine ara vermeden devam etti.

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