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Buse İskenderoğlu oyunculuğa göz kırptı... Eğitimlere başladı

Buse İskenderoğlu, alışveriş turunda görüntülendi. Şıklığıyla dikkat çeken model, oyunculuk eğitimlerine başladığını açıkladı. Yoğun temposuna rağmen keyifli bir gün geçiren Buse İskenderoğlu, Bodrum tatili öncesi alışveriş yaptığını belirtti.

Haber Merkezi3 Temmuz 2025 Perşembe 12:06 - Güncelleme:
Buse İskenderoğlu oyunculuğa göz kırptı... Eğitimlere başladı
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Miss Turkey 2016 tacını taşıyan model Buse İskenderoğlu, geçtiğimiz gün alışveriş merkezinde kameralara takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Buse İskenderoğlu'nun ilk durağı, lüks markmaların yer aldığı meydan katı oldu. Burada mağazaları dolaşarak yeni sezon ürünlerini inceleyen model, alışveriş sırasında objektiflere yansıdı.

Şıklığı ve sade tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Buse İskenderoğlu, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmadı.

Son dönemde yoğun bir tempoda olduğunu dile getiren model, "Güzel bir yemek programının çekiminden çıktım, kendimi alışverişe attım. Şu sıralar oyunculuk eğitimi almaya devam ediyorum, buradan ise tatile geçeceğim. İlk rotam Bodrum" diyerek planlarını paylaştı.

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