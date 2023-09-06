Buse Varol, doğumdan sonra verdiği kilolarla gündeme düştü. 2,5 yaşındaki kızı Eliz'e hamileyken çok kilo alan oyuncu, kısa sürede 20 kilo verdi. Sosyal medyayı sık kullanan oyuncu hamilelik esnasında aldığı 27 kiloyı 2 ayda hızla verdi. Peki Buse Varol nasıl 20 kilo verdi? Buse Tektaş kimdir, kaç yaşında? İşte oyuncunun hayatı ver zayıflama tekniği

BUSE VAROL NASIL 20 KİLO VERDİ?



Buse Varol hamilelik esnasında aldığı 27 kiloyu 2 ayda vermesiyle gündeme geldi. Düzenli beslenme ve spor ile kilo veren oyuncu eski fiziğine döndüğü için mutlu.

Buse Varol sosyal medyada gittiği bir güzellik merkezinde zayıfladığını belirtti. Bölgesel zayıflama taknikleri kullanılan bir güzellik merkezine giden Buse Tektaş Varol, zayıflamadan önce ve sonraki halini instagram hesabında paylaştı.

BUSE TEKTAŞ VAROL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Buse Varol, 1990 yılının Mart ayında Manisa'da doğdu. Eğitim Fakültesi'nde öğretmenlik eğitimi aldı ve 2012'de Miss Turkey yarışmasına katıldı. Yarışma sonrası modellik yapan Varol, daha sonra oyunculuğa geçiş yaptı. İlk dizi rolünü "Tozlu Yollar"da oynayan Varol, daha sonra "Sevda Kuşun Kanadında", "Arka Sokaklar", "Şehrin Melekleri", "Kış Güneşi" ve "Rüya" gibi dizilerde rol aldı.

Buse Varol, geçen yaz "Çok Tatlı" adlı programı sundu. Fakat bu proje kısa sürdü. Buse Varol, şimdi "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" rolünü oynuyor. Buse Varol, 2017'de "Dostlar Mahallesi" dizisinde oynamaya başladı. Bu dizide tanıştığı Alişan ile Mayıs 2018'de evlendi. Varol, yakın zamanda anne olacak.