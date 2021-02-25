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Buse Varol Tektaş'tan üçüncü çocuk açıklaması

Sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle soru cevap yapan güzel oyuncu Buse Varol Tektaş, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü oyuncu takipçilerinden gelen soruları içtenlikle yanıtlarken üçüncü çocuk sinyalleri verdi.

25 Şubat 2021 Perşembe 14:50 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 14:50
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Şarkıcı Alişan ile 2018 yılında dünya evine giren Buse Varol Tektaş, ilk çocuğu olan Burak'ı 13 Şubat 2019'da kucağına aldı.

Oğluna olan düşkünlüğünü sıklıkla gözler önüne seren Varol, 6 Şubat'ta ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşadı.

Bu kez bir kız çocuğuna sahip olan çift yeni bebeklerine Eliz adını verdi.

Instagram üzerinden sıklıkla takipçileriyle iletişime geçen ünlü oyuncu kendisine yöneltilen soruları içtenlikle cevapladı.

Hamilelik süreciyle ilgili açıklamada bulunan 31 yaşındaki güzel oyuncu Burak'ta 32 kızı Eliz de ise 11 kilo aldığını söyledi.

Çocuklar arasında olası kıskançlık krizlerine de değinen Varol, Burak'ın şimdilik kardeşini kıskanmadığını belirtti. Güzeller güzeli Eliz ise 3.755 kg olarak dünyaya gözlerini açtı.

Ünlü oyuncu kızını anne sütüyle beslediğinin altını çizdi. Takipçilerinin üçüncü çocuk sorusuna ise sürpriz bir cevap veren Varol, bir çocuk daha istediklerini söyledi.

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