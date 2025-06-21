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Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle... Çifte vatandaşlık için başvurdu

Çağatay Ulusoy, Eşref Rüya'nın sezon finalinin ardından rotasını Bulgaristan'a çevirdi. Çağatay Ulusoy, çifte vatandaşlık işlemleri için gittiği resmi kurumda objektiflere takıldı. Ulusoy'un ailesinin göçmen kökenleri bu adımıyla bir kez daha gündeme geldi.

Haber Merkezi21 Haziran 2025 Cumartesi 15:49 - Güncelleme:
Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle... Çifte vatandaşlık için başvurdu
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Eşref Rüya'daki performansıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren oyuncu Çağatay Ulusoy, dizinin sezon finali ile birlikte dinlemeye çekildi.

Çağatay Ulusoy, bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Eşref Rüya'nın yıldızı Ulusoy, çifte vatandaşlık süreci kapsamında Bulgaristan'a gitti.

Resmi işlemler için gittiği kurumda görevli personelle hatıra fotoğrafı çektiren Çağatay Ulusoy'un o anları sosyal medyada paylaşıldı.

İstanbul doğumlu olan oyuncu Ulusoy'un anne tarafı Boşnak, baba tarafı ise Bulgaristan göçmeni.

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