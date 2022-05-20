Laçin Ceylan, Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Pervin Pekiner karakteriyle izleyicinin dikkatini çekti. Başarılı oyuncu; Karanlıkta Koşanlar, Gece Yürüyüşü ve Hatırla Sevgili dizilerindeki rolleriyle tanınır. Peki Camdaki Kız'ın Pervin'i Laçin Ceylan kimdir, kaç yaşında? İşte Laçin Ceylan'ın oynadığı diziler...

LAÇIN CEYLAN KIMDIR, KAÇ YAŞINDA?

Laçin Ceylan, 1965 yılı'nda İzmir'de doğmuştur.

Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

Diyarbakır ve Ankara Devlet Tiyatroları'nda görev yapan Laçin Ceylan; 2006 yılında Levent Öktem ve Nihat İleri ile Bi Tiyatro'yu kurmuştur.

Laçin Ceylan, Etna: Bedendeki Kuyu adlı oyundaki performansı ile Sadri Alışık Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülü almıştır.

Laçin Ceylan, Gece Yürüyüşü, Çilek Kokusu, Benim Hala Umudum Var, Galip Derviş, Gözetleme Kulesi, Saklı Hayatlar, Gönülçelen, Hatırla Sevgili ve Gümüş dizilerinde rol almıştır.

LAÇİN CEYLAN'IN OYNADIĞI DİZİLER

Camdaki Kız (Pervin) 2022

Aşk Ağlatır (Sumru) 2019

İnsanlık Suçu (Hülya Gökdemir) 2018

Aşk ve Gurur 2017

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (2017)

Çilek Kokusu (Selda Mazharoglu) 2015

Delibal (2015)

Galip Derviş (Latife Merdan) 2013

Benim Hala Umudum Var 2013

Gözetleme Kulesi (2012)

Saklı Hayatlar : Ahmet Haluk Ünal - 2011 - Zeynep

Gönülçelen : Aydın Bulut - 2010

Ay Tutulması 2011

İstanbul Çocukları (Hüner) 2009

Hatırla Sevgili (Sevim) 2066-2008

Gümüş (Gülsün) 2005

Gece Yürüyüşü (Tülin) 2004

Karanlıkta Koşanlar (Yasemin) 2001

Kaçıklık Diploması : Tunç Başaran - 1998

Kurşun Adres Sormaz : Bilge Olgaç - 1992