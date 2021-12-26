Camdaki Kız setinde Koronavirüs vakası! Enis Arıkan 2. kez Kovid'e yakalandı

26 Aralık 2021 Pazar 11:00 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 11:00

Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizi setinde koronavirüs vakası tespit edildi. Dizide Muzo karakterine hayat veren Enis Arıkan'ın PCR testi pozitif çıktı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında yakın arkadaşı Ezgi Mola'nın koronavirüse yakalanmasının ardından Enis Arıkan'ın da testi pozitif çıkmıştı. Oyuncu yeniden koronavirüse yakalandığını duyurdu.

2. KEZ KOVİD OLDU

Ünlü oyuncu Enis Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ikinci kez koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Arıkan, "2. Kez korona olan dünya güzeline alkışlarınızı bekliyorum" dedi.

ENİS ARIKAN KİMDİR?

Enis Arıkan, 03.01.1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü'nden mezun oldu.

Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola gibi pek çok ünlü isimle sınıf arkadaşı olan Enis Arıkan, birçok reklam projesinde rol aldı.

İlk dizi kariyerine 1998 yapımı Aynalı Tahir dizisi başlayan Enis Arıkan, bu dizi ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok projede yer aldı.

Enis Arıkan asıl çıkışını ise başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt'un yaptığı Jet Sosyete dizisiyle yaptı. Bu dizide canlandırdığı Tony karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Enis Arıkan, skeç tadındaki Youtube ve instagram videolarıyla da gündeme geliyor.