Can Yaman kimdir, kaç yaşında, boyu kaçtır? O Ses Türkiye Can Yaman sevgilisi, annesi kimdir, nereli?

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüne; İrem Helvacıoğlu, Aytaç Şaşmaz, Demet Özdemir, Can Yaman, Bensu Soral, Aslıhan Gürbüz, Caner Cindoruk, Beren Gökyıldız, , Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Hazer Amani, Enis Arıkan, Doğu Demirkol, Tarık Ünlüoğlu, Aydemir Akbaş, Kerem Alışık ve Ezgi Eyüboğlu konuk olacak. Yıldızı oldukça parlayan oyuncu Can Yaman'ın O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına konuk olmasının ardından hayatı ile ilgili bilgiler araştırılıyor.

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul’un Suadiye semtinde dünyaya gelmiştir. Aslen Yugoslav kökenlidir. Ailenin tek çocuğudur. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümünden mezun olan Can Yaman avukatlık yaparken, hobi olsun diye oyunculuk dersleri almıştır. Can Yaman ilk olarak kamera karşısına 2014 yılında Gönül İşleri dizisi ile geçti. Sinem Kobal ile rol aldığı dizide beğenilen oyuncu Can Yaman bu dizinin final yapması ile yeni projeleri kabul etmeye başladı. 2015 yılında yayınlanan İnadına Aşk dizisinde ilk kez başrol olan Can Yaman televizyon dünyasında dikkat çekmeyi başardı.

Can Yaman TRT ekranlarında 2016 yılında ekrana gelen Hangimiz Sevmedik dizinde Altan Erkekli, Gül Onat, Cengiz Bozkurt ile birlikte rol aldı. Dizide Tarık karakterini canlandıran Can Yaman sonrasında ise 2017 yılında Dolunay isimli dizide rol aldı. Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde son derece maceracı bir ruha sahip, şehir hayatınından uzak, doğa ile iç içe olmayı seven sportmen bir genç olan Can Divit karekterine hayat veren Can Yaman 1.83 metre boyunda, 70 kilo ve Akrep burcudur.

Can Yaman'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Erkenci Kuş (Can Divit) (TV Dizisi)

2017 – Dolunay (Ferit) (TV Dizisi)

2016 – Hangimiz Sevmedk (Tarık) (TV Dizisi)

2015 – İnadına Aşk (Yalın Aras) (TV Dizisi)

2014 – Gönül İşleri (Bedri) (TV Dizisi)

CAN YAMAN’IN ANNESİ KİMDİR?

Can Yaman'ın annesi Güldem Yaman gençliği ile herkesi şaşırtırken ünlü oyuncunun babası Güven Yaman da dikkat çeken bir isim. Can Yaman'ın babası Güven Yaman da hayli dinç bir görünüme sahip. Can Yaman boyunu ve düzgün fiziğini babasından almış görünüyor. Bu görseli Can Yaman instagram hesabından paylaştı. Star TV'nin bu sezon reytinglerde zirvede olan dizisi Erkenci Kuş'un başrol oyuncusu Can Yaman magazin programlarına annesi ile damga vurdu. Bir reklam çekiminde ortaya çıkan anne Güldem Yaman'ı görenler gözlerine inanamadı. Bir çok kişi Güldem Yaman'ı, Can Yaman'ın ablası zannetti. İşe Can Yaman'ın herkesi şaşırtan genç annesi; Can Yaman'ın amcası da ünlü bir futbol adamı. Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcularından olan Fuat Yaman, Can Yaman'ın amcası.

CAN YAMAN'IN BABASI

Can Yaman'ın babası Güven Yaman da hayli dinç bir görünüme sahip. Can Yaman boyunu ve düzgün fiziğini babasından almış görünüyor. Bu görseli Can Yaman instagram hesabından paylaştı.

GÖREN ABLASI SANIYOR

Magazin programlarına konu olan bu video Güldem Yaman tarafından yeni instagrama yüklendi. Bu görüntüyü gören Can Yaman'ın annesini ablası zannetti.

CAN YAMAN'IN AMCASI DA ÜNLÜ

Can Yaman'ın amcası da ünlü bir futbol adamı. Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcularından olan Fuat Yaman, Can Yaman'ın amcası.