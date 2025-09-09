İSTANBUL 28°C / 18°C
Çanakkale Kültür Yolu Festivali final yaptı... Salman Tin şarkılarını seslendirdi

Çanakkale Kültür Yolu Festivali, Salman Tin'in enerjik performansıyla unutulmaz bir final yaşadı. Tin, sahnede hem hit şarkılarını hem de hayranlarının sevdiği parçaları seslendirerek izleyicilerden büyük alkış aldı.

Haber Merkezi9 Eylül 2025 Salı 09:41
Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin son gününde sahne alan Salman Tin Çanakkalelilere müzik dolu bir gece yaşattı.

Şarkıcı Salman Tin, Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde verdiği konserde hayranlarıyla buluştu. Çanakkale'de dokuz gün süren kültür sanat maratonu Tin'in unutulmaz performansıyla taçlandı.

Şarkıcı, "Güneşe Dokundum", "Taş Kalbinin Göllerinde", "Yakışıklı" gibi şarkılarının yanı sıra sevilen eserlerine de yer verdiği repertuvarıyla dinleyicilerden büyük alkış aldı.

