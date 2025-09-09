Çanakkale Kültür Yolu Festivali final yaptı... Salman Tin şarkılarını seslendirdi

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin son gününde sahne alan Salman Tin Çanakkalelilere müzik dolu bir gece yaşattı.
Şarkıcı Salman Tin, Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde verdiği konserde hayranlarıyla buluştu. Çanakkale'de dokuz gün süren kültür sanat maratonu Tin'in unutulmaz performansıyla taçlandı.
Şarkıcı, "Güneşe Dokundum", "Taş Kalbinin Göllerinde", "Yakışıklı" gibi şarkılarının yanı sıra sevilen eserlerine de yer verdiği repertuvarıyla dinleyicilerden büyük alkış aldı.