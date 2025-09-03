Ferhat Göçer Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi!

Şarkıcı Ferhat Göçer, Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde verdiği konserde, on binlerce hayranıyla buluştu.

Şarkıcı; "Takvim", "Üzüm", "Unutmuş Çoktan" gibi sevilen şarkılarını gece boyunca Çanakkalelilerle tek bir ağızdan söyledi. Dinleyiciler, Göçer'in bütün şehitlerimiz için seslendirdiği "Çanakkale Türküsü" performansıyla da duygusal anlar yaşadı.

Göçer sahnede yaptığı konuşmada, "Kültür Yolu Festivali'ni düzenleyen, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadığınız için, sizlere de teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" dedi.