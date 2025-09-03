İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2025 Çarşamba / 11 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1701
  • EURO
    48,015
  • ALTIN
    4685.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ferhat Göçer Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi!
Magazin

Ferhat Göçer Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde sahneye, Ferhat Göçer çıktı.

HABER MERKEZİ3 Eylül 2025 Çarşamba 11:08 - Güncelleme:
Ferhat Göçer Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi!
ABONE OL

Şarkıcı Ferhat Göçer, Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde verdiği konserde, on binlerce hayranıyla buluştu.

Şarkıcı; "Takvim", "Üzüm", "Unutmuş Çoktan" gibi sevilen şarkılarını gece boyunca Çanakkalelilerle tek bir ağızdan söyledi. Dinleyiciler, Göçer'in bütün şehitlerimiz için seslendirdiği "Çanakkale Türküsü" performansıyla da duygusal anlar yaşadı.

Göçer sahnede yaptığı konuşmada, "Kültür Yolu Festivali'ni düzenleyen, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadığınız için, sizlere de teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" dedi.

  • kültür yolu festivali
  • çanakkale kültür yolu festivali
  • ferhat göçer

ÖNERİLEN VİDEO

Öğretmen 500 TL için kiracısını öldürdü! Adliyeye girerken hıçkıra hıçkıra ağladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.