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Candan Sabuncu kimdir son dakika Candan Sabuncu kaç yaşında neden öldü

Candan Sabuncu kimdir eşi Başar Sabuncu kimdir nereli? Ünlü sinema oyuncusu Candan Sabuncu biyografisi haberimizde yer alıyor. Candan Sabuncu son dakika haberi az önce geldi. Peki Candan Sabuncu kaç yaşında neden öldü? Ölüm haberiyle sevenlerini derinden etkileyen Candan Sabuncu hangi dizilerde ve filmlerde rol aldı? Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen Onur Akay, usta tiyatro sanatçısı ve oyuncu Candan Sabuncu’nun vefat ettiğini duyurdu. Twitter hesabından paylaşım yapan Onur Akay, “Yeşilçam’da Sevil Candan takma adıyla tanınan ve tiyatromuzun duayen isimlerinden Candan Sabuncu'yu kaybettik. Ailesinin ve tiyatro camiasının başı sağolsun.” ifadelerini kullandı. Candan Sabuncu, 2018 Aralık ayında hayata gözlerini yumdu. Kariyeri boyunca birçok tiyatro oyununda boy gösteren Sabuncu, önemli filmlerde de yer almıştır. Candan Sabuncu'nun yer aldığı filmler arasında Kabadayı, Tersine Dünya, Arabesk gibi yapımlar bulunmaktadır. Peki, Candan Sabuncu kimdir? İşte tüm detaylar haberimizde…

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Candan Sabuncu kimdir eşi Başar Sabuncu kim Candan Sabuncu son dakika haberleri merak eidliyor. Candan Sabuncu kaç yaşında neden öldü? Magazin gündeminin son dakika haberi Candan Sabuncu ölüm haberi az önce geldi. Candan Sabuncu biyografisi haberimizde yer alıyor. Candan Sabuncu hayat hikayesi nedir? Hangi dizilerde rol aldı? Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, usta tiyatro sanatçısı ve oyuncu Candan Sabuncu’nun vefat ettiğini duyurdu. Twitter adresinden paylaşım yapan Akay, “Yeşilçam’da Sevil Candan takma adıyla tanınan ve tiyatromuzun duayen isimlerinden Candan Sabuncu'yu kaybettik. Ailesinin ve tiyatro camiasının başı sağolsun.” ifadelerini kullandı. Asıl adı Sevil Candan olan, Candan Sabuncu 25 Ocak 1944 tarihinde Ödemiş'te dünyaya gelmiştir.  Candan Sabuncu, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Uzun yıllar boyunca kadrosunda olduğu Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda yer alarak başrol oynayan sanatçı, tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. İşte son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

 

Usta tiyatro oyuncusu Candan Sabuncu 74 yaşında vefat etti.

Ses sanatçısı Onur Akay, usta tiyatro sanatçısı ve oyuncu Candan Sabuncu’nun vefat ettiğini duyurdu. Twitter adresinden paylaşım yapan Akay, “Yeşilçam’da Sevil Candan takma adıyla tanınan ve tiyatromuzun duayen isimlerinden Candan Sabuncu'yu kaybettik. Ailesinin ve tiyatro camiasının başı sağolsun.” ifadelerini kullandı.

CANDAN SABUNCU KİMDİR?

Candan Sabuncu, 2018 Aralık ayında hayata gözlerini yumdu. Kariyeri boyunca birçok tiyatro oyununda boy gösteren Sabuncu, önemli filmlerde de yer almıştır. Candan Sabuncu'nun yer aldığı filmler arasında Kabadayı, Tersine Dünya, Arabesk gibi yapımlar bulunmaktadır. Peki, Candan Sabuncu kimdir? İşte, Türk sinema ve tiyatro tarihinin önemli ismi hakkında bazı bilgiler

Asıl adı Sevil Candan olan, Candan Sabuncu 25 Ocak 1944 tarihinde Ödemiş'te dünyaya gelmiştir.

Candan Sabuncu, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Uzun yıllar boyunca kadrosunda olduğu Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda yer alarak başrol oynayan sanatçı, tiyatronun yanı sıra sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır.

 

ÖDÜLLERİ

 

6. Afife Tiyatro Ödülleri, 2002, Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

 

TİYATRO OYUNLARI

Ceza Kanunu

Kafkas Tebeşir Dairesi

Şvayk İkinci Dünya Savaşında

Aile Şerefi

Kanlı Düğün

Kadınlar da Savaşı Yitirdi

Bahar Noktası

Bir Ata Krallığım

Antonius İle Cleopatra

Sarı Naciye

Hisse-i Şayia

 

FİLMLERİ

Kabadayı - 2007

 

Tersine Dünya

 

Aşk Fillerinin Unutulmaz Yönetmeni-1990

 

Boynu Bükük Küheylan

 

Arabesk-1988

 

Kupa Kızı-1986

 

Çıplak Vatandaş-1985

 

Bekleyiş

 

Bitmeyen Yol

 

Sevinç Göz Yaşları

 

Ve Allah Gençleri Yarattı

 

Beş Şeker Kız

 

Satılık Kızlar - 1964

 

Kırk Küçük Anne - 1964

 

Cilalı İbo Kadın Avcısı – 1964

 

Üç Öfkeli Genç - 1963

 

Tosun İle Yosun - 1963

 

Köroğlu-Dağlar Kralı - 1963

 

Adanalı Tayfur - 1963

Yaralı Aslan - 1963

Perişan - 1963

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