Caner Erdeniz kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Nişanlısı Müge Boz kim, boyu kaç, hangi dizlerde oynadı? Sorularına arama sitelerinde yanıt aranıyor. Müge Boz ile Galatasaraylı Basketbolcu Caner Erdeniz evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Caner Erdeniz'den romantik bir evlilik teklifi aldığını söyleyen Müge Boz, ''O anda dünyanın en mutlu kadını oldum. Böylesine güzel bir aşkı hep diledim ve hayallerim gerçek oldu. Nikah en kısa sürede Barselona Türk Konsolosluğu'nda kıyılacak." dedi. Müge Boz, Vogue, Tempo, Marie Claire, Women's Health, İnstyle gibi dergilerde moda cekimleri yapmıştır. İkinci sezonunda katıldığı Leyla ile Mecnun dizisinden sezon sonu ayrılmıştır. TRT 1 de Gurbette Aşk adlı dizide rol almaktadır. Son olarak Kayıt Dışı dizisinde rol almıştır. Son günlerde de Hadi isimli yarışma programını sunmaktadır. Peki, Caner Erdeniz kimdi?

MÜGE BOZ VE CANER ERDENİZ EVLİLİK İÇİN İLK ADIMI ATTI

Müge Boz sevgilisi Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le evlilik için ilk adımı attı. Nikah detayları belli oldu. Karaburun tatillerinde Caner Erdeniz'den romantik bir evlilik teklifi aldığını söyleyen Müge Boz, ''O anda dünyanın en mutlu kadını oldum. Böylesine güzel bir aşkı hep diledim ve hayallerim gerçek oldu. Nikah en kısa sürede Barselona Türk Konsolosluğu'nda kıyılacak." dedi.

Oyuncu Müge Boz ile Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz evleniyor.

"O ANDA DÜNYANIN EN MUTLU KADINI OLDUM"

Karaburun tatillerinde Caner Erdeniz'den romantik bir evlilik teklifi aldığını söyleyen Müge Boz, ''O anda dünyanın en mutlu kadını oldum. Böylesine güzel bir aşkı hep diledim ve hayallerim gerçek oldu. Nikah en kısa sürede Barselona Türk Konsolosluğu'nda kıyılacak." dedi.

Müge Boz ile Caner Erdeniz önceki akşam aile arasında yapılan nişan töreniyle yüzük taktı.

Basketbolcu Caner Erdeniz, oyuncu ve spiker Müge Boz ile nikah masasına oturmaya hazırlanmasının ardından magazin dünyasını yakından takip eden birçok kişinin de araştırdığı isim olmaya başladı. Peki, Caner Erdeniz kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Caner Erdeniz hakkında merak edilen bazı bilgiler

Müge Boz, evlilik gelişmeleriyle gündeme gelmesinin ardından sosyal medya üzerinden araştırılan isimler arasında yer buldu. Peki, Müge Boz kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı detaylar

Son günlerde gündemde yer alan Müge Boz, 13 Nisan 1984 tarihinde dünyaya geldi. Annesi Yugoslavya göçmeni, babası ise Egelidir. Bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu İstanbul’da geçen Müge Boz, 12 yaşındayken babasının işi nedeniyle İzmir’e Karşıyaka’ya taşınmıştır.

MÜGE BOZ KİMDİR?

Çocukluğu İstanbul'da geçti. 12 yaşındayken, babasının işi nedeniyle İzmir'e Karşıyaka'ya taşındılar. İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Sinema TV ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu. Modellik de yapan Müge Boz, 7 yaşında baleye başladı ve 11 sene bale, 4 sene piyano eğitimi almış, yüzme, tenis, paten, voleybol, yoga, motorsiklet gibi spor dallarıyla ilgilenmiştir.

Norveç'teki Volda kentindeki Hogskulen i Volda adlı okulun bursunu kazanarak oraya girmiştir. Orada reklamcılık ve gazete fotoğrafçılığı üzerine 'strategic design', 'digital photography' eğitimleri aldı.

2009 yılında Turkcell'in 3G reklamında, 2010 yılında da Arçelik Çamaşır Makinesi, Mavi Jeans, Maximum Müze Kart ve Nescafe 3'ü 1 Arada reklamlarında oynadı. Ayrıca; Zen Pırlanta, Loft ve T-box modellikleri yapmış ve Vogue, Tempo, Marie Claire, Women's Health, İnstyle gibi dergilerde moda resimleri yayınlanmıştır.

Müge Boz, 2013 yılında senaryosunu Birol Güven'in yazdığı, yönetmenliğiniHamdi Alkan'ın yaptığı "Aşk Emek İster" dizisinde; Ekin Türkmen, Furkan Palalı ile başrolü paylaştı. Dizide Atilla Arcan'da oynamıştı.

2013 yılının sonunda Aralık ayında "Bu İşte Bir Yalnızlık Var" adlı sinema filminde Engin Altan Düzyatan, Özgü Namal, Emin Gürsoy, Ümit Erdim,Wilma Elles, İskender Paydaş gibi oyuncularla birlikte oynadı.

2014 yılında yayınlanan yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı TRT 1 dizisi, "Gurbette Aşk"; başrollerini Cezmi Baskın, Gökhan Alkan, Müge Boz, Wilma Elles ve Serhat Özcan'ın paylaştığı, yıllar evvel Türkiye'den Almanya'ya göçmüş olan bir Türk ailesinin hikayesidir.

2006'dan bu yana televizyonda yayınlanan "Arka Sokaklar" adlı dizide 2014yılının Temmuz ayında "Ece Dündar" isimli komiser olarak rol almaya başladı. Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz yaptı, başrollerde ise Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Berk Oktay, oynadı.

Filmleri ve Dizileri:

2008 - Melekler Korusun (dizi)

2011 - Toprağın Çocukları (sinema)

2011 - Şüphe (dizi)

2011 - Karakol-Herkes Adalet İster (dizi)

2012 - Leyla ile Mecnun (dizi)

2012 - Bir Hikayem Var (sinema)

2012 - Karaoğlan (sinema)

2013 - Yalan Dünya (dizi)

2013 - Aşk Emek İster (dizi)

2013 - Bu İşte Bir Yalnızlık Var (sinema)

2014 - Gurbette Aşk (dizi)

2014 - Arka Sokaklar(Ece Dündar) (dizi)

CANER ERDENİZ KİMDİR?

Caner Erdeniz, 25 Nisan 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Kariyerine 2008 yılında TED Ankara Kolejliler Basketbol Takımı'nda başlayan Caner Erdeniz, sonra sırasıyla, Maliye Milli Piyango, TED Ankara Kolejliler, Beşiktaş Sompo Japan, TED Ankara Kolejliler, Acıbadem Üniversitesi SK, Eskişehir Basket, Galatasaray takımlarında forma giydi.