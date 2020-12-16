Cansu Dere'den yürekleri fetheden bağış!

16 Aralık 2020 Çarşamba 11:32 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 11:32

Oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Cansu Dere, hayvanlar için yaptığı bağışla yeniden gündeme geldi. Dere, hayvanlara yardım eden gönüllerin oluşturduğu iki sosyal platformunun tüm klinik borçlarını ödedi. Cansu Dere kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Cansu Dere hakkında merak edilenler...

Cansu Dere, bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında yardım yaptı. Dere, yardıma muhtaç köpeklerin sahiplendirilene kadar geçici konakladığı bir yaşam alanı projesi olan Kurtaran Ev Derneği'nin klinik borçlarını ödedi.

'Kurtaranev' ve 'orman beslemesi' isimli iki Instagram hesabı, Cansu Dere'ye bu bağışından dolayı teşekkür etti.

Yapılan paylaşımda "Kurtaran Ev çocukları için yaptığınız destek için çook teşekkür ederiz. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verildi.

İki tane kedisi olan ve hayvansever kimliğiyle de ön planda olan Dere'nin yaptığı destek, derneğin sayfasında gönüllüler tarafından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Dernekten yapılan açıklamada şu ifadeker yer aldı: "Senelerdir seyrettiğiniz, beğendiğiniz birinin yaptığınız projeye destek olması kadar keyifli bir duygu daha olamaz sanırım."

"Bugün Cansu Dere sayesinde klinikteki çocukların yaralarına merhem olduk..."

Sadakatsiz dizisinde rol alan başarılı oyuncu, Asya karakterine hayat veriyor. Peki Cansu Dere kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

CANSU DERE KİMDİR?

Cansu Dere, 1980 Ankara doğumlu manken, oyuncu. Türkiye'nin en başarılı mankenlerinden biri olan Cansu Dere aynı zamanda sunuculuk da yaptı.

Cansu Dere, 1980 yılında Ankara'da doğdu. Ailesi Yunanistan göçmeniydi. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. İzmir Vali Vecdi Gönül Lisesi'nden mezun oldu. Dere, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde aldı.

Dere, 2000 yılında Kanal D'nin düzenlediği Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda 3. olduktan sonra mankenlik kariyerine profesyonel olarak başlamış oldu. Bu süreç içinde Yıldırım Mayruk, Hakan Yıldırım, Arzu Kaprol, Bahar Korçan, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal gibi çok önemli isimlerin defilelerinde yer aldı.

Cansu Dere, Türkiye'yi yurtdışındaki birçok organizasyonda da temsil etti. 2002 ve 2003 yıllarında Paris'te defilelerde yer aldı. Ayrıca birçok ünlü fotoğrafçıyla çalıştı.

Dere, 2000 yılında televizyona da adım attı. 2000 ve 2001'de Kanal D'de çocuk ve müzik programı, 2004'te "Türkiye'nin Yıldızları" adlı yarışmayı, 2003'te NTV'de Lifestyle adlı moda programını sundu. Oyunculuğa 2004 yılında yayınlanan Metro Palas dizisiyle başladı. Ancak dizi beklenen ilgiyi görmedi. 2005'te Alacakaranlık adlı dizide rol aldı. 2005 de NTV'de bir moda programı sunmaya başladı.

2006 yılında "Sıla" adlı dizide Mehmet Akif Alakurt ile birlikte başrol oynadı. 2007 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte "Son Osmanlı Yandım Ali" adlı filmde oynadı. 2009 yılında da Ezel dizisindeki Eyşan rolünü oynadı. 2010 yılında Cem Yılmaz'ın "Yahşi Batı" filminde Mary Lou karakterini oynamıştır.

2011 yılında "Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm" adlı sinema filminde Songül isimli bir polisi canlandırmıştır. 2012 yılında da Muhteşem Yüzyıl dizisinde İranlı Firuze karakteri ile yer almıştır.

Dere'nin özel hayatı da her zaman medyanın gözü önündeydi. Okan Bayülgen, Cem Yılmaz, Cem Aydın gibi medyatik isimlerle birlikte oldu.

Fotoğraf çekmeyi seven Cansu Dere'nin boyu 1.76 metre ve 85-59-90 ölçülerindedir. Cansu Dere, L'Oréal Paris'in Türkiye yüzü oldu.

YER ALDIĞI DİZİLER

2004 Metro Palas Nazan Başrol

2005 Alacakaranlık Irmak Bozoğlu Yardımcı Karakter

2005 Avrupa Yakası - Konuk Oyuncu

2005 Güz Yangını Ceylan Başrol

2006-2008 Sıla Sıla Başrol

2009-2011 Ezel Eyşan Atay Başrol

2010 Altın Kızlar Ceylan Konuk Oyuncu

2012 - 2013 Muhteşem Yüzyıl Firuze - Hümeyra Yardımcı Karakter

2016-2017 Anne Zeynep Güneş Başrol

2018 Şahsiyet Nevra Elmas Başrol

2020 Sadakatsiz - Asya - Başrol