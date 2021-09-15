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Magazin

Cedi Osman ve Ebru Şahin'den sevindiren haber

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, oyuncu Ebru Şahin'e, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da evlilik teklif etti. Şahin, 'Evet' cevabını verdi.

DHA15 Eylül 2021 Çarşamba 14:52 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 14:52
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NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, dizi oyuncusu Ebru Şahin ile Kapadokya'ya geldi. Çift, bölgenin turistik mekanlarını gezdi. Cedi Osman, Kapadokya gezisinde Şahin'e evlilik teklifinde bulundu. Şahin de Osman'a "Evet" yanıtını verdi.

Cedi Osman, bu anları sosyal medya hesabından, 'Evet dedi' notuyla paylaştı. Nevşehir Valiliği de sosyal medya hesabından çiftin fotoğrafını paylaşarak, "Rüya gibi evlilik teklifi Kapadokya'da yapılır. 'Evet' demek için en doğru yer. Ebru Şahin ve Cedi Osman'ı tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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